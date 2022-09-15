العالم اليوم - أيقونة الحياة.. فيديو يرصد لحظات إنقاذ الرضيعة الأردنية

انتم الان تتابعون خبر أيقونة الحياة.. فيديو يرصد لحظات إنقاذ الرضيعة الأردنية من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 10:21 صباحاً - أنقذت فرق أردنية، الأربعاء، رضيعا، وتعمل على إنقاذ آخرين من تحت أنقاض مبنى انهار، فيما قال مسؤولون إن السلطات ألقت القبض على 3 أشخاص على صلة بالكارثة.

وأظهر الفيديو الذي نشره إدارة الدفاع المدني الأردنية على حسابها في تويتر لحظة إخراج الطفلة ملاك من تحت الأنقاض، وأرفقتها بكلمات: "لحظات لن تنسى في ذاكرتنا وصورة ملاك ذات الأربعة شهور ستبقى أيقونة للأمل والحياة".

وذكرت وسائل الإعلام الرسمية أن 9 أشخاص على الأقل لقوا حتفهم، فيما لا يزال آخرون في عداد المفقودين، بعد انهيار المبنى السكني المكون من 4 طوابق في منطقة اللويبدة بوسط العاصمة الأردنية عمان.

توقيف 3 أشخاص

وقال النَائب العام الأردني، حسن العبداللات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) مساء الأربعاء إن "مدعي عام عمان قرر توقيف 3 أشخاص على ذمة قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة".

وأضاف: "أسند للمتهمين جرائم التسبب بالوفاة والتسبب بالإيذاء.. وأنه سيقوم بتشكيل لجنة فنية لتحديد سبب الانهيار وتحديد المسؤولين عن ذلك بشكل دقيق".

وحددت وسائل الإعلام الرسمية المشتبه بهم وهم أحد ورثة مالك البناء (وهو ابنه المشرف عليه)، ومتعهد الصيانة، وفني الصيانة".

محاولات الإنقاذ

من جانبه، قال مدير إدارة الدفاع المدني الأردنية العميد حاتم جابر إن "كوادر الدفاع المدني تعمل على قاعدة أن محاصري عمارة اللويبدة أحياء.. الكوادر تعمل ببطء وحذر شديدين بسبب طبيعة عمارة اللويبدة"، مؤكدا عدم مغادرة الفرق حتى إخلاء آخر محاصر.

ويقع المبنى في محيط منطقة جبل اللويبدة وهو حي قديم في العاصمة الأردنية، يحظى بشعبية بين السكان الأكثر ثراء والمغتربين، لكنه يضم أيضا بعض المناطق الفقيرة.