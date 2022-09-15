العالم اليوم - "سبب نبيل".. ملياردير أميركي يعلن التبرع بشركته

انتم الان تتابعون خبر "سبب نبيل".. ملياردير أميركي يعلن التبرع بشركته من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 10:21 صباحاً - أعلن الملياردير الأميركي المؤسس لشركة "باتاغونيا" لبيع الملابس أنه تنازل عن شركته إلى صندوق خيري، مشيرا إلى أن جميع الأرباح ستخصص لإنقاذ كوكبنا من تداعيات التغير المناخي.

وتبيع باتاغونيا ملابس المشي لمسافات طويلة وغيرها من الملابس الخارجية في أكثر من 10 دول.

وقال الملياردير إيفون شوينارد إنه قرر التخلي عن ملكية الشركة ومنحها لمنظمة فريدة وذات مصداقية وغير ربحية.

ويتعلق الأمر بمنظمة "Holdfast Collective"، التي "ستستخدم كل دولار يتم جنيه لمحاربة الأزمة البيئية وحماية الطبيعة والتنوع البيولوجي".

وأضاف شوينارد أنه في ظل الهيكل الجديدة، فإن "أي ربح لم يتم إعادة استثماره في إدارة الأعمال، سيخصص لمكافحة تغير المناخ".

وتابع: "بدلا من استخراج الموارد من الطبيعة وتحويلها إلى ثروة، سنستخدم الثروة التي تخلقها باتاغونيا لحماية الطبيعة".

وزعم أن هذ الثروة ستبلغ حوالي 100 مليون دولار سنويا، اعتمادا على الحالة المالية للشركة.

وتأسست الشركة في عام 1973، وتقدر إيراداتها هذا العام بـ1.5 مليار دولار، بينما يُعتقد أن صافي ثروة شوينارد يناهز 1.2 مليار دولار.