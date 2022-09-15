العالم اليوم - بعد إقبال قوي.. دبي تدرس زيادة الحصة المطروحة في "سالك"

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 10:21 صباحاً - تدرس دبي زيادة الحصة المطروحة في الاكتتاب العام الأولي لشركة تعرفة المرور "سالك"، في ظل طلب قوي فاق التوقعات.

وقالت مصادر إن الحكومة تدرس إمكانية بيع 1.875 مليار سهم، أو ما يعادل 25 بالمئة من الشركة، فيما كانت الخطة الأولية تتضمن بيع 20 بالمئة فقط، بحسب وكالة بلومبرغ.

وأوصى مستشارو الصفقة البالغة قيمتها 817 مليون دولار بزيادة حجم الطرح، بعد أن اشترى المستثمرون، الثلاثاء، جميع الأسهم المعروضة في غضون ساعات من افتتاح الاكتتاب العام.

ويظهر الطلب القوي على سالك، ان شهية المستثمرين تجاه الاكتتابات العامة في أسواق الشرق الأوسط لا تتضاءل، على الرغم من التذبذبات الأخيرة وسط تحديات اقتصادية كبيرة وتراجع في أسعار النفط.

وطرح سالك، هو الثالث هذا العام، في دبي، بعد "ديوا" و"تيكوم"، وهو جزء من خطة أوسع لإدراج 10 شركات مملوكة لحكومة دبي لتعميق البورصة.

وكانت "ديوا" جمعت في أبريل الماضي 6.1 مليار دولار، بعد أن رفعت الحصة المطروحة ثلاث مرات تقريبا إلى 18 بالمئة، مقابل 6.5 بالمئة كانت مستهدفة في بداية الطرح.

يذكر أن دبي أطلقت "سالك" عام 2007، وهو نظام إلكتروني للتعرفة المرورية في الإمارة، يمكن سائقي المركبات من المرور عبر بواباته دون التوقف في أكشاك تحصيل رسوم المرور أو نقاط وقوف.