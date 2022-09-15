بدء الاستماع لشهود قضية انهيار مبنى في منطقة اللويبدة

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صنعاء - ميسرا اسماعيل في الخميس 15 سبتمبر 2022 10:08 صباحاً - دوت الخليج :- - أودعت مديرية الأمن العام ملف قضية انهيار مبنى سكني في منطقة اللويبدة وسط العاصمة عمَّان لدى مدَّعي عام عمَّان، والذي باشر التَّحقيق فيه.

وقال النَّائب العام، الدكتور حسن العبداللات، لوكالة الأنباء الأردنية (بترا)، مساء اليوم الأربعاء، إن المدعي العام بدأ الاستماع لشهادة الشهود لتحديد المسؤولية القانونية والجزائية وأن التَّحقيقات ما زالت جارية.

وكانت النِّيابة العامة بدأت فور وقوع الحادثة بجمع الأدلة من موقع الحادث، فيما تواجد المدعي العام المختص في مكان حدوث الانهيار.

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