الرئيس الأوكرانى يتعرض لحادث سير فى كييف (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وقال المتحدث باسم الرئيس، سيرجى نيكيفوروف، إن سيارة اصطدمت بالسيارة التى كان يستقلها زيلنسكى، وكذلك بسيارات أخرى فى موكبه، مضيفا أن طبيبا فحص زيلينسكى وهو بحالة جيدة.
وبحسب قناة "إكسترا نيوز" الإخبارية، ظهر زيلينسكى بعد الحادث وهو فى حالة جيدة فى خطابه المسائى الذى قال فيه إنه تفقد منطقة خاركيف وتعهد باستكمال تحرير أراضى المنطقة بالكامل من القوات الروسية.
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