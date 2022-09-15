أمريكا تخصص مساعات إنسانية لـ سوريا بأكثر من 756 مليون دولار

جدة - نرمين السيد - وقال وزير الخارجية الأمريكى أنتونى بلينكن، فى بيان صحفى نشرته الخارجية الأمريكية عبر موقعها الإلكترونى، اليوم الخميس، إن السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس جرينفيلد، أعلنت عن المساعدات خلال إحاطة سياسية وإنسانية بشأن سوريا أمام مجلس الأمن الدولى.

وشدد على أهمية وصول المساعدات الإنسانية بدون عوائق للجهات الفاعلة الإنسانية فى جميع أنحاء سوريا، مؤكدا دعم الولايات المتحدة القوى لتنفيذ جميع جوانب قرار مجلس الأمن الدولى رقم 2642، بما فى ذلك إيصال المساعدات دون عوائق.

وأكد بلينكن استمرار عمل الولايات المتحدة مع الحلفاء والشركاء لتحقيق حل للصراع السورى بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن رقم 2254، قائلا إن الحل السياسى وحده هو الذى يمكن أن ينهى أكثر من عقد من الخسارة والمعاناة فى سوريا، ويحقق لجميع السوريين الأمن والاستقرار والازدهار الذى يستحقونه.

وقال إن دعم الولايات المتحدة للشعب السورى لا يزال ثابتًا وراسخا، وأن الولايات المتحدة لا تزال هى أكبر مانح إنسانى فى العالم للشعب السورى، مضيفا أن المساعدات الأخيرة من شأنها مساعدة الشركاء الإنسانيين فى توفير المياه النظيفة والغذاء وإمدادات النظافة والإغاثة والمأوى وخدمات الحماية والمساعدات الصحية والتغذوية الحرجة.

وأوضح أنه بعد أكثر من عقد من الصراع، لا تزال احتياجات النازحين السوريين ماسة ويتعين على المجتمع الدولى أن ينضم إلى ضمان استمرارية التمويل حتى تصل المساعدات المنقذة للحياة إلى الفئات الأكثر ضعفاً.

وأفاد بلينكن بحسب البيان بأن آلية الأمم المتحدة للمساعدة الإنسانية عبر الحدود هى شريان حياة للملايين داخل سوريا، مؤكدا أن استمرار عملها هو أمر بالغ الأهمية لبقائهم على قيد الحياة.

وأعرب عن تقديره للبلدان التى تواصل الترحيب بسخاء باللاجئين السوريين وسلط الضوء على السياسة الأمريكية المعارضة لعودة اللاجئين المبكرة أو القسرية إلى سوريا المحظورة بموجب القانون الدولى.