سفن حربية روسية وصينية تجرى دوريات مشتركة بالمحيط الهادئ

جدة - نرمين السيد - وقالت وزارة الدفاع الروسية، إنه "فى إطار تنفيذ برنامج التعاون العسكرى الدولى، انطلقت السفن الحربية التابعة للبحرية الروسية والقوات البحرية للجيش الصينى فى ثانى دورية مشتركة بالمحيط الهادئ". وأوضحت أن السفن ستعمل على تدريب مهارات المناورات التكتيكية المشتركة وتنظيم الاتصالات، وإطلاق نيران المدفعية العملى ورحلات طائرات الهليكوبتر على متن السفن. وأكدت الوزارة بحسب البيان أن مهمة الدورية المشتركة هى تعزيز التعاون البحرى بين روسيا والصين، والحفاظ على السلام والاستقرار فى منطقة آسيا والمحيط الهادى وحماية مجالات النشاط الاقتصادى البحرى للبلدين. جدير بالذكر أن أول مهمة دوريات مشتركة بالمحيط الهادئ بين روسيا والصين كانت فى أكتوبر 2021، بعد تعزيز علاقاتهما العسكرية والدبلوماسية فى السنوات الأخيرة، فى وقت توترت فيه علاقاتهما مع الغرب.

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