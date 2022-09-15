جدة - نرمين السيد - أعلنت مصادر طبية فلسطينية، اليوم الخميس، استشهاد الفتى عدى طراد هشام صلاح "17 عامًا" برصاصة فى الرأس أطلقها عليه أحد جنود الاحتلال الإسرائيلى، خلال اقتحام الاحتلال لقرية "كفردان" بمحافظة "جنين" فى الليل.





وجرى نقل الفتى إلى مستشفى خليل سليمان الحكومى فى مدينة "جنين" الواقعة شمال الضفة الغربية، فى محاولة لإسعافه باءت بالفشل. وكانت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، اقتحمت القرية فجرًا، وداهمت منازل ذوى الشهيدين أحمد وعبد الرحمن عابد، اللذين استشهدا فى تبادل إطلاق نار قرب حاجز "الجلمة" العسكرى أمس. وخلال تبادل إطلاق النار قتل ضابط بالجيش الإسرائيلي. وولد ذلك رد فعل غاضب للغاية فى إسرائيل كون أحد منفذى تبادل إطلاق النار عضو فى أجهزة الأمن الفلسطينية. وقال شهود عيان من أهل قرية "كفردان" إن قوات الاحتلال أخضعت ذوى الشهيدين لتحقيق ميداني، واعتقلت الشاب عامر طه عابد، وهو أبن عم الشهيد أحمد عابد. وخلال الاقتحام دارت مواجهات عنيفة بين الشبان وقوات الاحتلال، التى أطلقت وابلا من الأعيرة النارية، ما أدى إلى استشهاد الفتى صلاح وإصابة إثنين آخرين بجروح.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر استشهاد فلسطينى برصاص الاحتلال فى جنين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.