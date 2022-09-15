العالم اليوم - التضخم في السعودية يرتفع للشهر الثالث على التوالي

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 09:22 صباحاً - واصل معدل التضخم السنوي ارتفاعه في السعودية، خلال أغسطس، للشهر الثالث على التوالي، مسجلا أعلى مستوياته في نحو 14 شهرا، على خلفية ارتفاع أسعار الأغذية والمشروبات والنقل وإيجارات السكن والتعليم.

وقالت الهيئة العامة للإحصاء السعودية، الخميس، إن مؤشر أسعار المستهلكين السنوي، ارتفع إلى 3 بالمئة، في أغسطس، مقابل 2.7 بالمئة في يوليو.

"ارتفاع الأغذية والمشروبات هو المؤثر الأكبر في زيادة التضخم السنوي في شهر أغسطس"، وذلك نظرا لأنه صاحب أكبر وزن نسبي في مؤشر أسعار المستهلكين، بحسب بيان هيئة الإحصاء.

وارتفع قسم الأغذية والمشروبات بنسبة 4 بالمئة في أغسطس الماضي على أساس سنوي، كما ارتفع النقل بنفس النسبة، فيما صعدت أسعار إيجارات السكن 2.7 بالمئة، والتعليم 5.7 بالمئة.

ورغم ارتفاع التضخم في السعودية، لكنه لا يزال في حدود منخفضة نسبيا، في ظل الارتفاعات الكبيرة في أسعار السلع العالمية، والتي دفعت التضخم في الولايات المتحدة وبريطانيا لأعلى مستوى في أكثر من 4 عقود.

وفي يوليو الماضي، قرر الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، تخصيص 20 مليار ريال من أجل مساعدة الأسر على مواجهة ارتفاعات الأسعار.