نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور بالسجل المدني والفئات المستفيدة لعام 1444 في المقال التالي
عمر شويل - جدة يعد برنامج الضمان الاجتماعي المطور هو أحد الأنظمة والخدمات الجديدة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمملكة العربية السعودية للأسر والأسر الفقيرة، بدفعات شهرية لتغطية احتياجاتهم الأساسية.، في المحافظة، لتحسين الوضع الاقتصادي والاجتماعي للمستفيدين من البرنامج.
الاستعلام عن حالة الضمان الاجتماعي المطور
يمكن التحقق من حالة الضمان الاجتماعي المتقدمة عن طريق إكمال التسجيل المهم في الخطوة التالية:-
- الدخول إلى موقع وزارة الموارد البشرية.
- أكمل تسجيل الدخول إلى حساب المستخدم باستخدام رقم التسجيل وكلمة المرور.
- انقر فوق رمز الطلب.
- انقر فوق أيقونة.
- يتم نقل المستخدم إلى صفحة دعم حيث يتم تحديد حالة الحساب المصرفي.
- يتم عرض حالة مطالبة الضمان، وفي حالة وجود دفعة جديدة للضمان، يمكن للمستخدم تأكيد أن دفع الضمان مستحق بالفعل.
متطلبات الأهلية لضمان الاجتماعي 1444
وضعت وزارة القوى العاملة والتنمية الاجتماعية شروط المشاركة في نظام الضمان الاجتماعي المتقدم، وهذا شرط يجب على أي شخص يرغب في التقديم والتسجيل في هذا الحكم أن يفي به، وهذه الشروط هي:
- يجب أن يكون المتقدمون للتسجيل في الضمان من مواطني المملكة العربية السعودية، باستثناء الأرامل والمطلقات من المواطنين السعوديين.
- أن يكون المتقدمون مقيمين دائمين في المملكة.
- يجب ألا يتجاوز مبلغ الدخل الشهري لمقدم الطلب للتأمين الحد غير المقبول وفقًا لجدول رواتب الضمان الاجتماعي المطور.
- ألا يكون لدى المتقدمين أصول ثابتة كبيرة ويجب ألا يمتلكوا كميات كبيرة من الممتلكات.
- يجب ألا يكون المتقدمون في الحجز أو محتجزين في ملجأ تابع للدولة.
- تقديم جميع البيانات والمستندات المطلوبة للتسجيل بشكل كامل ودقيق لتجنب العقوبات التي يفرضها البرنامج على من يتلاعب بالبيانات بشكل ضار من أجل الحصول على دعم الضمان.
الفئات المستفيدة من الضمان المطور
حددت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية الفئات المؤهلة للحصول على مزايا الضمان الاجتماعي المتقدمة هذه الفئات هي:
- كبار السن رجالا ونساء.
- شخص غير قادر على مواصلة العمل بسبب الإعاقة أو الإصابة.
- مواطن سعودي مطلق وليس له معيل وأبناؤه.
- أسرة سعودية بلا معيل.
- عائلة مفقود أو مفقود أو مهاجر معيلها.
- أسرة تعاني من الإدمان.
- تيتم من قبل الأب أو الأم.
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