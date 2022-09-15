نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تفاصيل الحصول على رقم حسابي الاهلي التجاري 1444 بعد التحديث في المقال التالي

عمر شويل - جدة يعد البنك الأهلي السعودي هو أكبر مؤسسة مالية في المملكة العربية السعودية حيث يساهم في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 من خلال التمويل، بالإضافة إلى تقديم العديد من الحلول والدعم لعملائه، يقدم البنك أيضًا مجموعة من الخدمات الإقليمية والمحلية في سعيه لتقديم أفضل خدمة ممكنة على مستوى العالم، بما يتماشى مع طموحات المملكة العربية السعودية وأهدافها وتقديمها للعميل والشركات الصغيرة والمتوسطة.

كيف استخرج رقم حسابي؟

يتم تعيين رقم حساب مكون من 14 رقمًا لكل عميل بنك. يمكن لعملاء البنك الأهلي السعودي العثور على رقم حساب الأهلي بعدة طرق منها:

ابحث عن رقم حساب الأهلي عن طريق رقم الآيبان.

ابحث عن رقم حساب الأهلي الخاص بك في تطبيق الأهلي.

التحقق من رقم حساب الأهلي بدون رقم الحساب المصرفي الدولي (عبر الصراف الآلي لبنك الأهلي السعودي).

ابحث عن رقم حساب الأهلي الخاص بك من رقم التعريف الخاص بك.

كيف أجد رقم حساب الأهلي على الآيبان؟

يمكنك التحقق من رقم حساب الأهلي السعودي الخاص بك في رقم الحساب المصرفي الدولي الخاص بك باتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق الأهلي موبايل لأجهزة الأندرويد ولأجهزة iPhone.

قم بتسجيل الدخول باستخدام اسم المستخدم وكلمة المرور الخاصين بك.

حدد إدارة الحساب.

انقر فوق إصدار رقم الحساب المصرفي الدولي (IBAN) في قسم إدارة الحساب.

سيتم تزويد العميل برقم IBAN المستخدم من قبل البنك الأهلي.

أوافق على الشروط.

اختر طباعة رقم الحساب ورقم IBAN.

كيف يمكنني التحقق من رقم حسابي في الأهلي بدون رقم الآيبان؟

يمكنك أيضًا التحقق من رقم حسابك في المملكة العربية السعودية من جهاز الصراف الآلي باتباع الخطوات التالية:

الذهاب إلى أقرب جهاز صراف آلي.

أدخل بطاقة الخصم الخاصة بك في المكان المحدد.

ادخل رقمك السري.

انقر فوق رمز كشف الحساب في قائمة الخيارات.

كيف اطلع رقم حسابي الأهلي من التطبيق

يمكنك العثور على رقم حسابك في الأهلي السعودي من خلال تطبيق الأهلي السعودي باتباع الخطوات التالية:

قم بتنزيل تطبيق الأهلي موبايل لأجهزة الأندرويد ولأجهزة iPhone.

قم بتسجيل الدخول إلى التطبيق.

انقر فوق رمز إدارة الحساب في القائمة الرئيسية.

انقر فوق “خطاب إيفان”.

أدخل قائمة إدارة الحساب.

بعد عرض معلومات حسابك، انقر على أيقونة “Iban Letter”.

سترى رقم حسابك ورقم IBAN.

انقر فوق رمز التأكيد لطباعة رقم حسابك.

الفرق بين رقم الحساب ورقم الايبان الأهلي

يتم توضيح الفرق بين رقم الحساب ورقم IBAN الوطني في الفقرة التالية:-