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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أحدث عروض اليوم الوطني 92 الرائعة تحظى باهتمام المواطنين والمقيمين في المقال التالي
عمر شويل - جدة تسعى جميع المتاجر والشركات والمطاعم وغيرها من تقديم أفضل الخصومات والعروض على منتجاتها احتفالاً باليوم الوطني السعودي 92، والذي يعتبر من أهم الاحتفالات التي تشهدها المملكة سنويًا وتستقبلها خلال أيام، لإحياء ذكرى توحيدها على يد الملك عبد العزيز آل سعودي عام 1932، ويُعتبر يوم عطلة رسمية بالبلاد لجميع العاملين والموظفين والطلاب.
عروض اليوم الوطني 92
في مثل هذا اليوم نجد الكثير من الشركات التي تقدم العديد من العروض والتخفيضات ومن أهمها العروض على الأجهزة الكهربائية والهواتف وشاشات التليفزيون والملابس والأطعمة والمشروبات وغيرها من الأمور التي يحتاجها الأشخاص، حيث أن هذا العروض تكون كدعاية للشركة ولجذبهم لشراء المنتجات الخاصة بها اثناء فترة الاحتفال بـ عروض اليوم الوطني السعودي 92.
عروض اليوم الوطني 92 أجهزة كهربائية اكسترا
|المنتج
|السعر قبل الخصم
|السعر بعد الخصم
|ثلاجة ماركة كلاس برو 18.2 قدم (خصم 25.75%)
|4399 ريال
|2599 ريال
|ثلاجة ماركة سامسونج 17.6 قدم (خصم 43.55)
|6199 ريال
|3499 ريال
|ثلاجة أدميرال 8.9 قدم (خصم 36.67%)
|2799 ريال
|1899 ريال
|ثلاجة من إل جي بحجم 20.9 قدم (خصم 40.96%)
|8299 ريال
|4899 ريال
|ثلاجة باناسونيك باب جنب باب 18 قدم (16.98%)
|5299 ريال
|4399 ريال
عروض الطيران اليوم الوطني 92
|ذهاب وعودة
|السعر
|من الرياض إلى جزر المالديف “ماليا”
|بدأ 4715 ريال
|من السعودية إلى اليونات ذهاب وعودة إقامة بفندوق من بين 7 إلى 10 ليالي
|بدأ 8.225 ريال
|من السعودية إلى جزر المالديف وإقامة في منتج إكزوتيكا
|الفرد 8.315 ريال
|من الرياض إلى شرم الشيخ مصر
|بدأ من 1998 ريال
|من جدة إلى فرانكفورت ذهاب وعودة
|بدأ من 2738 ريال
عروض اليوم الوطني 92 للمطاعم
|مطعم ماكدونالدز (وجبة جراند تشكين)
|22 ريال سعودي
|ماكدونالدز (سندوش حجم كبير ساندويتش برجر)
|22 ريال سعودي
|ماكدونالدز (وجبة البرجر البيبسي والبطاطس)
|22 ريال سعودي
عروض البيك في اليوم الوطني 92
|وجبة دجاج مسحب (10 قطع)
|16 ريال سعودي
|سناك دجاج مسحب
|5 ريال سعودي
|ساندويتش فيليه الدجاج عادي
|6 ريال سعودي
|شاورما البيك بصلصة الطحينة
|5 ريال سعودي
|بطاطس مقرمشة ومقلية بالإضافة إلى كاتشب خاص بالبيك
|4 ريال سعودي
|سندويتش بشرائح دجاج مشوي وجبنة
|6 ريال سعودي
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