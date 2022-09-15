- 1/7
- 2/7
- 3/7
- 4/7
- 5/7
- 6/7
- 7/7
نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بخصم حتي 60%”عروض مفروشات العمر اليوم الوطني 92 تنزيلات هائلة على تشكيلة واسعة من الأثاث المنزلي لأحدث الماركات والموديلات العالمية في المقال التالي
عمر شويل - جدة مع اقتراب احتفالات العيد الوطني في المملكة العربية السعودية تتنافس الشركات والمحلات التجارية الكبري على تقديم وتوفير أقوي التخفيضات وذلك لجذب المواطنين للشراء من لديها، ولذلك تتزايد بشكل ملحوظ محركات البحث تجاه عروض مفروشات العمر اليوم الوطني 92 لكل الراغبين من الاستفادة بخصومات هائلة على المفروشات، وبالسطور التالية نتناول سويا عروض اليوم الوطني 92 مفروشات العمر التي قد تبدأ من 20 % وحتي 60 %.
عروض مفروشات العمر اليوم الوطني 92
يقدم موقع مفروشات العمر الإلكتروني وهو أحد المواقع الالكترونية للتجارة والتسويق والشراء اونلاين أقوي الخصومات والتخفيضات المستمرة بداية من شهر سبتمبر حتي يوم العيد الوطني الموافق 23 من سبتمبر الجاري مع كود الخصم إضافي بنسبة 15% حين استخدامه على تشكيلة كبيرة من الاثاث المنزلي لأحدث الماركات و الموديلات العالمية والكود هو(92) .
تخفيضات مفروشات العمر بمناسبة اليوم الوطني 92
- وتأتي عروض مفروشات العمر على طقم كنب فاخر (3 + 3 + 3 + 1 + 1) بخصم يصل 52 % بقيمة 36352 ريال سعودي بدلا من 48450 ريال سعودي.
- وتأتي العروض بخصم 25 % على طقم كنب (3 + 2 + 2 + 1 + 1) بسعر 34449 ريال سعودي بدلا من45951 ريال سعودي.
وتشمل عروض مفروشات العمر اليوم الوطني 92 على غرفة نوم مزدوجة مع دفع رباعي M.Eva XL فاخرة بخصم 31% ليكون سعر الغرفة 9950 ريال سعودي بدلا من 14450 ريال سعودي.
وتتضمن العروض بخصم 31 % على غرفة نوم مزدوجة فاخرة مع دفع رباعي بقيمة 9950 بدلا من ريال سعودي14450 ريال سعودي.
عروض مفروشات العمر على المطبخ
بينما جاءت التخفيضات من مفروشات العمر على المطبخ قرابة 30 % على معظم الأطقم وتتمثل فيما يلي:
- طقم مطبخ ام ستوتجات / 28 غاية في الشياكة بسعر 6150 ريال سعودي بدلا من 7648 ريال سعودي بخصم 20 .
- طقم مطبخ ام اسن / 27 غاية في الأناقة باللون الكناري بخصم 30% ليكون السعر الحالي 3850 ريال سعودي بدلا من 5463 ريال سعودي.
- سرير مزوج فاخر السعر السابق 3278 ريال سعودي وبعد التخفيضات 1900 ريال وبعد الخصم الاضافي 1615 ريال للشراء بنسبة خصم 51%.
- وتستمر عروض مفروشات العمر على طقم مطبخ M.Dusseldrof شيك وعصري باللون الأحمر الفاتح وبخصم 20%، ليأتي سعر المطبخ 4540 ريال سعودي بدلا من 5693 ريال سعودي.
- خصم 30 % على طقم مطبخ M.Bremen ليكون المطبخ بسعر 3850 ريال سعودي بدلا من 5463 ريال سعودي.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر “بخصم حتي 60%”عروض مفروشات العمر اليوم الوطني 92 تنزيلات هائلة على تشكيلة واسعة من الأثاث المنزلي لأحدث الماركات والموديلات العالمية على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفني وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.