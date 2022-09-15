نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر “بخصم حتي 60%”عروض مفروشات العمر اليوم الوطني 92 تنزيلات هائلة على تشكيلة واسعة من الأثاث المنزلي لأحدث الماركات والموديلات العالمية في المقال التالي

عمر شويل - جدة مع اقتراب احتفالات العيد الوطني في المملكة العربية السعودية تتنافس الشركات والمحلات التجارية الكبري على تقديم وتوفير أقوي التخفيضات وذلك لجذب المواطنين للشراء من لديها، ولذلك تتزايد بشكل ملحوظ محركات البحث تجاه عروض مفروشات العمر اليوم الوطني 92 لكل الراغبين من الاستفادة بخصومات هائلة على المفروشات، وبالسطور التالية نتناول سويا عروض اليوم الوطني 92 مفروشات العمر التي قد تبدأ من 20 % وحتي 60 %.

عروض مفروشات العمر اليوم الوطني 92

يقدم موقع مفروشات العمر الإلكتروني وهو أحد المواقع الالكترونية للتجارة والتسويق والشراء اونلاين أقوي الخصومات والتخفيضات المستمرة بداية من شهر سبتمبر حتي يوم العيد الوطني الموافق 23 من سبتمبر الجاري مع كود الخصم إضافي بنسبة 15% حين استخدامه على تشكيلة كبيرة من الاثاث المنزلي لأحدث الماركات و الموديلات العالمية والكود هو(92) .

تخفيضات مفروشات العمر بمناسبة اليوم الوطني 92

وتأتي عروض مفروشات العمر على طقم كنب فاخر (3 + 3 + 3 + 1 + 1) بخصم يصل 52 % بقيمة 36352 ريال سعودي بدلا من 48450 ريال سعودي.

وتأتي العروض بخصم 25 % على طقم كنب (3 + 2 + 2 + 1 + 1) بسعر 34449 ريال سعودي بدلا من45951 ريال سعودي.

وتشمل عروض مفروشات العمر اليوم الوطني 92 على غرفة نوم مزدوجة مع دفع رباعي M.Eva XL فاخرة بخصم 31% ليكون سعر الغرفة 9950 ريال سعودي بدلا من 14450 ريال سعودي.