جدة - نرمين السيد - أعلن مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة، فاسيلى نيبينزيا، أن واشنطن لم تصدر تأشيرات لمعظم أعضاء الوفد الروسى فى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشددا على أن موسكو تنتظر إصدارها بأسرع وقت ممكن.





وشدد المندوب الروسى وفقا لوكالة أنباء سبوتنيك الروسية على أن "روسيا لن تدعم قرار السماح للرئيس الأوكرانى فلاديمير زيلينسكى بإرسال كلمة مصورة إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة، مشيرا إلى أن الخطاب الافتراضى يعد مخالفة للقواعد". وقال مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة "هذا انتهاك آخر للقواعد. فلاديمير زيلينسكى يتجول بحرية فى أوكرانيا، ويزور مناطقها، لكنه لا يستطيع المجيء إلى هنا لذا إذا لم يتمكن زيلينسكى من الحضور، فعليه إرسال ممثل عنه للتحدث فى الجمعية العامة". وكانت مصادر قد قالت لوكالة "سبوتنيك" إن أوكرانيا قد تطلب من الجلسة الرفيعة المستوى للجمعية العامة السماح بعرض رسالة من زيلينسكى عن طريق الفيديو.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر موسكو: لن ندعم قرار السماح لـ زيلينسكي بإرسال كلمة مصورة إلى الأمم المتحدة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع مبيدأ وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.