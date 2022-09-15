العالم اليوم - روسيا والصين تسيران دوريات مشتركة بالمحيط الهادئ

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 08:22 صباحاً - أعلنت وزارة الدفاع الروسية، الخميس، أن قوات البحرية الروسية ونظيرتها الصينية تقوم بدوريات مشتركة في المحيط الهادئ.

وجاء في بيان للوزارة على تطبيق تليغرام أن الجانبين يقومان بمناورات تكتيكية مشتركة وتدريبات عسكرية تتضمن استخدام المدفعية وطائرات هليكوبتر. وأضافت أن "مهام الدوريات تشمل تعزيز التعاون البحري بين روسيا والصين، ودعم السلام والاستقرار في منطقة آسيا والمحيط الهادئ، ومراقبة السواحل وحماية المواقع الاقتصادية البحرية الروسية والصينية".

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