كندا ترسل تبرعات إضافية بـ 25 مليون دولار إضافية إلى هذه الدولة

جدة - نرمين السيد - أعلنت الحكومة الفيدرالية فى كندا، مطابقتها التبرعات المقدمة من الكنديين لمساعدة شعب باكستان على التعافى من الفيضانات الهائلة، على الرغم من أن حجم المساعدة التى تقدمها أقل بكثير مما تعهدت به أوتاوا بعد فيضانات أقل حدة فى عام 2010.





وقال رئيس الوزراء جستن ترودو إن التبرعات المقدمة لإحدى وكالات الإغاثة الـ 12 التى يتألف منها التحالف الإنسانى ستتم حتى 28 سبتمبر، بحد أقصى 3 ملايين دولار. وترسل كندا 25 مليون دولار أخرى إلى باكستان للاستجابة للفيضانات ودعم مشاريع التنمية، بالإضافة إلى 5 ملايين دولار أعلن عنها الليبراليون الشهر الماضى. وقال ترودو فى مؤتمر صحفي: "سنواصل البحث عن طرق أخرى يمكننا المساعدة بها". ووصف فيضانات باكستان بأنها "كارثة مناخية مروعة". وتضرر أكثر من 33 مليون شخص من الفيضانات ومع وجود الكثير من الأراضى الزراعية فى البلاد مغمورة تحت الماء، وتحذر الحكومة الباكستانية من نقص وشيك فى الغذاء.

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