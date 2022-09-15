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نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط وموعد وشروط التقديم على وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية في المقال التالي
عمر شويل - جدة أعلنت الجامعة السعودية الإلكترونية، عبر موقعها الإلكتروني، عن إتاحة فرص وظيفية للكفاءات الوطنية بنظام العقود السنوية في مجال تقنية المعلومات في مقرها الرئيسي بالرياض. وأوضحت عمادة الموارد البشرية بالجامعة أن التقديم على الوظائف سيبدأ يوم الأحد القادم 22 صفر 1444هـ الموافق 18 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة مساءً، ويستمر التقديم حتى الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 26 صفر الموافق 22 سبتمبر الجاري.
رابط وموعد وشروط التقديم على وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية
مؤسسة جامعية حكومية سعودية تمثل أحد أنماط التعليم العالي وَتُوفر بيئة قائمة على تقنيات المعلومات والاتصالات والتعلم الإلكتروني والتعليم المدمج، وتمنح الجامعة شهادات البكالوريوس والدراسات العليا، إضافة لتقديم دورات في التعلم المستمر والتعلم مدى الحياة، في فبراير 2019، تم اعتماد كلية العلوم الصحية بالجامعة من الهيئة السعودية للتخصصات الصحية وذلك ضمن برنامج بكالوريوس العلوم في الصحة العامة.
موعد التقديم على وظائف الجامعة السعودية الإلكترونية
وأوضحت عمادة الموارد البشرية بالجامعة أن التقديم على الوظائف سيبدأ يوم الأحد القادم 22 صفر 1444هـ الموافق 18 سبتمبر الجاري في تمام الساعة الثالثة مساءً، ويستمر التقديم حتى الساعة الثامنة مساء يوم الخميس 26 صفر الموافق 22 سبتمبر الجاري.
المسميات الوظيفية
- مهندس برمجيات
- مطور برمجيات
- مهندس شبكات
- فني شبكات
- فني دعم
- محلل نظم
- مختص قواعد بيانات
- مختص أمن معلومات
- مصمم.
رابط التقديم لوظائف الجامعة الإلكترونية السعودية
يبدأ قبول الأوراق للتقدم لهذه الوظائف في الجامعة السعودية الإلكترونية من يوم 1 يناير وحتى أسبوع ونصف، ومن الساعة الثامنة والنصف صباحا وحتى الثانية عشر ظهرا، ويمكنكم التقديم من خلال رابط الجامعة السعودية الإلكترونية الرابط التالي.
شروط الوظائف في الجامعة السعودية الإلكترونية
- ضرورة أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.
- يجب ان لا يزيد عمر المتقدم للوظيفة عن 35 عاماً.
- ضرورة أن يمتلك المتقدم المؤهل العلمي الذي يمكنه من شغل الوظيفة المناسبة في الجامعة السعودية الإلكترونية.
- يجب ان يجيد المتقدم للوظيفة التحدث باللغة الإنجليزية.
- يجب أن يكون المتقدم من حملة شهادة الماجستير بتقدير جيد جدا أو امتياز.
- ضرورة أن يكون المتقدم لوظيفة محاضر في قسم اللغة العربية حاصلا على
- شهادة مؤهل في النحو والصرف.
- إجتياز جميع المقابلات الشخصية.
- في حالة رغب أحد المتقدمين الى الجامعة السعودية الإلكترونية الحصول
على وظيفة أستاذ مساعد أن يكون من ضمن أعضاء هيئة التدريس في
- مرحلة الدكتوراه أن تكون وظيفته الجديدة هي وظيفة تكميلية.
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