طريقة إرسال واستلام شحنات من البريد السعودي بخطوات بسيطة 1444

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عمر شويل - جدة طريقة إرسال واستلام شحنات من البريد السعودي بخطوات بسيطة، وذلك من خلال إتباع عدة طرق حيث يقوم البريد السعودي بالكثير من الخدمات إلى العملاء تأتي على رأسها خدمات إرسال واستلام الشحنات التي قد تصل وزنها إلى 30 كجم، كل ما عليك هو التعرف على المكان الذي وصلت به الشحنة ثم تقوم بالتوجه إلى أقرب فرع بريد الذي تم تحديده مسبقاً لاستلام الشحنة، حيث تقوم هيئة البريد السعودي في المملكة العربية السعودية على توفير خدمة استلام الشحنات والطرود من كافة أنحاء المملكة وخارجها وتسليمها إلى المواطنين أو الجهات المسؤولة وذلك بعدة طرق بسيطه مختلفة نشرحها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني، في الوقت ذاته تستطيع التواصل مع البريد السعودي مباشرا من خلال رقم الدعم الفني 19992، من داخل المملكة العربية السعودية.

طريقة إرسال واستلام شحنات من البريد السعودي بخطوات بسيطة

تتعدد طرق إرسال واستلام الطرود نذكر لكم ثلاث طرق خاصة باستقبال الطرود من المواطنين والمقيمين بالمملكة وإرسالها خارج حدود السعودية والتي جاءت كالتالي:

الطريقة الأولي هي الطرود الاقتصادية: والتي تتميز عن غيرها من الخدمات بانخفاض أسعار تكاليف الشحن، والتي لا يتجاوز فيها وزن الطرد أو الشاحنة عن 30 كم، كما تتميز بإمكانية إرسال الشحنة مباشرة إلى المنزل مقابل سداد مبلغ قيمته ثلاثين ريال سعودي. الطريقة الثانية هي صندوق IMS: وتعد هذه الطريقة هي الأكثر شيوعاً في المملكة العربية السعودية نظراً إلى عدم وجود تكاليف على إرسال الشحنة إلى المنزل عكس الطريقة الأولى التي تتطلب سداد 30 ريال، كما تتميز هذه الطريقة أيضاً بالسرعة الفائقة، كما يصل في هذه الطريقة وزن الطرد إلى 30 كم. الطريقة الثالثة البريد بأولوية: نجد في هذه الطريقة وزن الطرد لا يصل فيها إلى 2 كجم، تتميز هذه الطريقة بإرسال الرسائل البريدية من خلال مكاتب البريد المنتشرة في كافة أنحاء المملكة.

فيما يجب عليك التعرف على مواعيد عمل مكاتب البريد قبل الذهاب إلى المكاتب البريدية لاستلام الشحنات والطرود الخاصة بك، كما نود تذكيركم بانطلاق الخدمة الأولي في الشرق الأوسط التي تم الإعلان عنها من قبل البريد السعودي والتي تهدف إلى زيادة النمو الاقتصادي ألا هي خدمة الناشر التجاري.

طريقة معرفة وصول الشحنة البريدية أو الطرود

يتمكن المواطنين بالمملكة معرفة موعد وصول الشحنة البريدية أو الطرود من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني الخاص التالي رابط البريد السعودي ثم إتباع الخطوات التالية:

بعد الدخول إلى موقع البريد الإلكتروني يجب عليك تسجيل رقم التتبع، حيث يمكنك معرفة رقم التتبع من خلال الاتصال بالبريد المسؤول عن الشحن للتعرف على رقم التتبع.

بعد تسجيل رقم التتبع ستظهر لك كافة البيانات الخاصة بموعد وصول الطرد.

بعد معرفة موعد وصول الطرد يمكنك الآن التوجه إلى مكتب البريد لاستلام الشحنة.

وصلنا معكم لختام شرح هذا التقرير عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني والذي قمنا فيه طريقة إرسال واستلام شحنات من البريد السعودي بخطوات بسيطة.