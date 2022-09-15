رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 tansik.digital.gov.eg وطريقة تسجيل الرغبات

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عمر شويل - جدة رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 tansik.digital.gov.eg، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن فتح باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية في التنسيق الالكتروني، واختيار الرغبات الخاصة بهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، واستكمال مشوارهم التعليمي خلالها.
فترة تسجيل الرغبات في التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية
وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن قيامها بفتح باب التسجيل أمام طلاب الدبلومات الفنية بكافة تخصصاتها: التجارية، والصناعية، والزراعية، والسياحة والفنادق بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات من خلال موقع التنسيق الالكتروني، حيث تم فتح باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية بداية من يوم الخميس الخامس عشر من شهر سبتمبر، وتستمر عمليات تسجيل الطلاب حتى يوم الخميس الثاني والعشرين من الشهر نفسه، على أن يتم بعد ذلك فتح باب تقليل الاغتراب أمام الطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب واختيار الكليات والمعاهد وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي.
رابط موقع التسيق الالكتروني تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022
ومن أجل أن يقوم طلاب الدبلومات الفنية بتسجيل الرغبات الخاصة بهم فكل ماعليكم هو الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني على الانترنت وعنوانه:tansik.digital.gov.eg، أو الدخول بشكل مباشر إلى رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية من خلال: تنسيق القبول بالكليات والمعاهد (digital.gov.eg).
طريقة تسجيل رغبات التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية
ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية الراغبين في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني الدخول إلى موقع التسيق الالكتروني ومن ثم اتباع الخطوات التالية.
- زيارة موقع التنسيق عبر الرابط: tansik.digital.gov.eg.
- اختيار خدمات تنسيق الشهادات الفنية.
- الضغط على تسجيل الرغبات.
- اختيار نوع الشهادة التي حصل عليها الطالب.
- القيام بكتابة رقم الجلوس وكلمة السر الخاصة بالطالب، والموجودة على شهادة الطالب، وكتابة الرمز التأكيدي الذي يظهر لكم على الشاشة، ومن ثم الضغط على زر الخطوة التالية.
- سيتم عرض صفحة تحتوي على البيانات الأساسية للطالب، يرجى التأكد منها قبل استكمال بقية الخطوات.
- سيتم فتح صفحة تحتوي على 75 رغبة، يجب على الطالب كتابة الرغبات كاملة، وفقاً لما يراه مناسباً له، وحسب قواعد التوزيع الجغرافي.
- بعد أن يقوم الطالب باختيار كافة الرغبات، يقوم بحفظ الرغبات، ومن ثم يقوم الطالب بكتابة رقمه القومي ورقم التليفون الخاص به، ومن ثم يقوم بطباعة المستند أو الحفظ على جهازه الخاص به.
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