رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 tansik.digital.gov.eg وطريقة تسجيل الرغبات

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عمر شويل - جدة رابط تنسيق الدبلومات الفنية 2022 tansik.digital.gov.eg، قامت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في جمهورية مصر العربية بالإعلان عن فتح باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية في التنسيق الالكتروني، واختيار الرغبات الخاصة بهم في الكليات التي يرغبون في الالتحاق بها، واستكمال مشوارهم التعليمي خلالها.

فترة تسجيل الرغبات في التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

وكانت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي قد أعلنت عن قيامها بفتح باب التسجيل أمام طلاب الدبلومات الفنية بكافة تخصصاتها: التجارية، والصناعية، والزراعية، والسياحة والفنادق بنظامي الثلاث سنوات والخمس سنوات من خلال موقع التنسيق الالكتروني، حيث تم فتح باب تسجيل رغبات طلاب الدبلومات الفنية بداية من يوم الخميس الخامس عشر من شهر سبتمبر، وتستمر عمليات تسجيل الطلاب حتى يوم الخميس الثاني والعشرين من الشهر نفسه، على أن يتم بعد ذلك فتح باب تقليل الاغتراب أمام الطلاب الراغبين في تقليل الاغتراب واختيار الكليات والمعاهد وفقاً لقواعد التوزيع الجغرافي.

رابط موقع التسيق الالكتروني تسجيل رغبات الدبلومات الفنية 2022

ومن أجل أن يقوم طلاب الدبلومات الفنية بتسجيل الرغبات الخاصة بهم فكل ماعليكم هو الدخول إلى موقع التنسيق الالكتروني على الانترنت وعنوانه:tansik.digital.gov.eg، أو الدخول بشكل مباشر إلى رابط تسجيل رغبات الدبلومات الفنية من خلال: تنسيق القبول بالكليات والمعاهد (digital.gov.eg).

طريقة تسجيل رغبات التنسيق لطلاب الدبلومات الفنية

ويستطيع طلاب الدبلومات الفنية الراغبين في تسجيل رغباتهم على موقع التنسيق الالكتروني الدخول إلى موقع التسيق الالكتروني ومن ثم اتباع الخطوات التالية.