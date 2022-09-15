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عمر شويل - جدة بعد أن تم فتح باب التسجيل وبدأ الجميع يتهافت على إجراء اختبار القدرة المعرفية والذي لديه دورًا كبيرًا في التقدم للوظائف داخل المملكة العربية السعودية، فوجدنا أن هناك تهافت بالبحث عن سؤال كم مرة يعقد اختبار القدرة المعرفية؟ وطريقة التسجيل الإلكتروني لهذا الاختبار.

كم مرة يعقد اختبار القدرة المعرفية؟

إن الرد الأمثل على هذا السؤال يتمثل من خلال المعلومات الآتية:

المتقدم لإجراء الاختبار له أحقية في دخول الاختبار 7 مرات في 3 سنوات، وهذا ما أقرته الهيئة المسئولة عن إجراء اختبار القدرة المعرفية.

فالمتقدم يظل حوالي 3 ساعات أثناء إجراء الاختبار الورقي وقد تصل المدة إلى 4 ساعات.

كيفية التسجيل في اختبار القدرة المعرفية

كي يتم التسجيل في اختبار القدرة المعرفية بالشكل الصحيح، فيجب علينا اتباع تلك الخطوات الآتية:

أولًا يقوم المتقدم بالدخول مباشرة إلى الموقع الإلكتروني المخصص للمركز الوطني للقياس عبر قياس.

ثم يقوم بإدخال بعض من البيانات التي تطلب منه كي يتم تسجيل دخوله عبر الموقع، والتي تتمثل في تسجيل رقم السجل المدني وكلمة المرور الخاصة به، وكذلك يقوم بإدخال رقم الإقامة.

ومن بعدها يقوم بالضغط على أيقونة تسجيل الدخول.

ثم يقوم بالضغط على أيقونة الموافقة على الشروط والأحكام، وذلك بعد أن يتم الاطلاع عليها.

وبعدها يقوم بالتأشير على أيقونة التالي.

ثم يقوم المتقدم بتحديد يوم الاختبار والمراكز.

وبعد أن يتم التأكد من المعلومات المدخلة من قبل المتقدم، فهنا يحق له النقر على أيقونة تقديم طلب الاختبار.

ثم يقوم بدفع الرسوم المالية الخاصة بإجراء الاختبار.

وبعد ذلك يقوم بالتأشير على أيقونة تأكيد حجز أداء الاختبار، وبذلك تتم عملية التسجيل بالصورة المطلوبة.

والرسوم الخاصة بالأشخاص الجامعيين تتراوح ما بين 1444 ريال سعودي إلى 200 ريال سعودي، لكن للطلاب تصل إلى 250 ريال سعودي.

وفتح باب التسجيل بدأ من يوم 12/9/2022، وسينتهي يوم 15/10/2022.

وبذلك نكون قد وضحنا لكم كافة التفاصيل الخاصة بإجابة سؤال كم مرة يعقد اختبار القدرة المعرفية؟، وطريقة التسجيل الإلكتروني لهذا الاختبار، حيث يستهدف هذا الاختبار فئة الحاصلين على شهادات جامعية بالتحديد.