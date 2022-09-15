نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط حجز وشراء تذاكر مباراة الأهلي وأحد في دوري يلو 2022 من منصة مكاني في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم رابط حجز وشراء تذاكر مباراة الأهلي وأحد في دوري يلو 2022 ضمن مباريات الأسبوع الخامس في دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث يسعى الأهلي السعودي لتصحيح المسار ومحاولة الفوز في الجولة الخامسة في دوري يلو، خاصة وأن الأهلي السعودي لم يتمكن من الفوز سوى في مباراة واحدة في دوري يلو وهو الأمر الذي يجعل مباراة الأهلي وأحد هامة.

رابط حجز وشراء تذاكر مباراة الأهلي وأحد

يمكن حجز وشراء تذاكر مباراة الأهلي وأحد من خلال:

الدخول على منصة مكاني

اختيار شراء التذاكر

القيام بتسجيل الدخول من خلال إدخال البريد الإلكتروني وكلمة المرور.

أسعار تذاكر مباراة الأهلي وأحد

يذكر أن تذاكر مباراة الأهلي وأحد تتراوح بين 20 ريال و200 ريال، حيث جاءت الفئة الموحدة بمبلغ 20 ريال، وفئة الممتاز وصلت إلى 50 ريال، والفئة الفضية وصلت إلى 100 ريال، والفئة الذهبية وصلت إلى 200 ريال.

ترتيب دوري يلو 1444

ننشر لكم ترتيب دوري يلو 2022 في دوري الدرجة الأولى السعودي.

الأخدود في المركز الأول برصيد 12 نقطة.

الحزم في المركز الثاني برصيد 10 نقاط.

الفيصلي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط.

العربي في المركز الرابع برصيد 8 نقاط

العربي في المركز الرابع برصيد 8 نقاط الشعلة في المركز الخامس برصيد 7 نقاط.

الجبلين في المركز السادس برصيد 7 نقاط.

جدة في المركز السابع برصيد 7 نقاط.

الخلود في المركز الثامن برصيد 6 نقاط.

القيصومة في المركز التاسع برصيد 6 نقاط.

أحد في المركز العاشر برصيد 5 نقاط.

الساحل في المركز الحادي عشر برصيد 5 نقاط.

الأهلي في المركز الثاني عشر برصيد 5 نقاط.

العروبة في المركز الثالث عشر برصيد 4 نقاط.

الرياض في المركز الرابع عشر برصيد 3 نقاط.

نجران في المركز الخامس عشر برصيد نقطتين.

هجر في المركز السادس عشر برصيد نقطة واحدة.

القادسية في المركز السابع عشر برصيد نقطة واحدة.

العين في المركز الثامن عشر بدون رصيد من النقاط.

الأهلي السعودي يبحث عن مدرب جديد

يذكر أن الأهلي السعودي يبحث عن مدرب جديد، خاصة وأن الأهلي السعودي يحاول حسم إسم المدرب الجديد قبل مباراة أحد في الدوري السعودي في دوري يلو في الدرجة الأولى.