نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت رابط جديدMicrosoft Teams في المقال التالي

عمر شويل - جدة منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت رابط من الروابط الهامة التي يتم البحث عنها هذه الأيام من قبل عدد كبير من الطلاب والمعلمين وأولياء الأمور حيث ذادت عمليات البحث في المملكة العربية السعودية بعد عودة المدارس في 1\صفر\1444هجريا بهدف معرفة رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت لمتابعة المدرسة الافتراضية madrasati sa التي تتبع وزارة التربية والتعليم السعودية منذ عامين بعد جائحة فيروس كورونا وتوقف الدراسة وقد تم تدشين المنصة التعليمية لتقدم كل ما يلزم الطلاب في مختلف المراحل الدراسية والكوادر التعليمية لسير منظومة التعليم إلكترونياً.

رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت

ولكي يستفيد جميع مستخدمي المنصة من خدمات وأدوات منصة مدرستي لابد من استخدام عدد من الروابط والتطبيقات الهامة مثل

رابط منصة مدرستي تسجيل دخول Microsoft temes

حساب نور التعليمي.

البريد الإلكتروني Microsoft office

تحميل التطبيق توكلنا وتطبيق مايكروسوفت للأندرويد وأبل.

كما أتاحت وزارة التعليم السعودية للطلاب والطالبات في مختلف مراحل التعليم الأساسي خيارات أخري من أجل ضمان استمرار نظام التعلم عن بعد في جميع محافظات المملكة عن طريق قنوات عين الفضائية أو الدخول مباشرة على برنامج مايكروسوفت Teams بحساب مايكروسوفت بعد التفعيل.

كيفية تفعيل حساب مايكروسوفت لدخول مدرستي

يجب على كل طالب وطالبة في حال الرغبة الدخول للمنصة، والاستفادة من الخدمات المتاحة ومتابعة المقررات تفعيل الحساب على مايكروسوفت واتباع مايلي من خطوات:

تحميل الإصدار الأخير من تطبيق توكلنا، أو الدخول إلى موقع توكلنا الرسمي بعد الدخول على رابط حساب توكلنا، يتم الضغط على أيقونة حسابي. ثم تفعيل البيانات لمنصة مدرستي. كتابة اسم الطالب أو المعلم أوفي خانة البحث، ثم النقر على الاسم ليظهر في النتائج النقر على مربع إرسال. يتم إرسال رسالة نصية علي الهاتف المسجل بالبيانات تحتوي على رقم المرور السري. تم تفعيل حساب مايكروسوفت للطالب أو المعلم،و يمكن الآن استخدام رابط منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفتteams

منصة مدرستي تسجيل الدخول مايكروسوفت

بعد تفعيل حساب مايكروسوفت يمكن للطالب أو المعلم الدخول إلى منصة مدرستي التعليمية، ب استخدام حساب مايكروسوفت الخاص بهم واتباع مايلي:

أولا يجب الدخول إلى منصة مدرستي الإلكترونية الصفحة الرئيسية.

اختيار تسجيل الدخول من خلال حساب مايكروسوفت للمعلم أو للطالب.

إدخال البيانات المطلوبة.

كتابة البريد الإلكتروني.

كتابة اسم المستخدم و كلمة المرور الخاصة به.

النقر على تسجيل الدخول.

الأن تم دخول منصة مدرستي الإلكترونية عبر حساب مايكروسوفت ويمكن النقر على قائمة الأدوات الدراسية والاستفادة من الخدمات .

رقم الدعم الفني منصة مدرستي

يوجد رقم دعم فني موحد Madrasati technical support number يستخدم من أجل التواصل والرد على أسئلة واستفسارات أولياء الأمور والطلاب حول منصة مدرستي مثل: