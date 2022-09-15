نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر تطبيق مصرف الراجحي الجديد للموبايل للتمتع بالتمويلات الشخصية والعقارية 1444 في المقال التالي

عمر شويل - جدة تطبيق مصرف الراجحي الجديد للموبايل الذي يبحث عنه الكثيرين من المملكة العربية السعودية من أجل سهولة الاستخدام والتمتع بالعديد من المزايا والخدمات التي يقدمها مصرف الراجحي، والتي تأتي في مقدمتها التمويلات الشخصية بدون تحويل الراتب إضافة إلى التمويلات العقارية، وتمويل السيارات والعديد من التمويلات الأخري، والتي نقدمها إليكم عبر موقعكم الإلكتروني ثقفني.

تطبيق مصرف الراجحي الجديد

تم انطلاق تطبيق الراجحي موبيل منذ فترة قليلة وذلك بعد إعلان مصرف الراجحي بعدم الاعتماد على التطبيق الإلكتروني القديم، نظراً لضخ العديد من الخدمات والمزايا الجديدة فى تطبيق الراجحي موبيل الحديث التي يتوافق مع الهواتف الذكية التي تعمل بنظام الأندرويد والأجهزة المحمولة التي تعمل بنظام ISO للآيفون، كما يمكنك يتمكن المستفيدين من الخدمات الجديدة التي يتم توافرها عبر هذا التطبيق الإلكتروني الخاص لمصرف الراجحي عبر إتباع عدة خطوات بسيطة وسهلة الاستخدام.

رابط تطبيق الراجحي موبيل الجديد

بعد الإعلان رسمياً عن نزول تطبيق الراجحي موبيل الجديد تتزايد عمليات البحث على موقع جوجل على رابط التطبيق الجديد الراجحي موبيل ، فيما يجب على المواطنين بعد القيام بتحميل التطبيق القيام فتح حساب في مصرف الراجحي، حيث يمكنك تحميل بكل سهولة من خلال التالي:

مميزات تطبيق الراجحي موبيل الجديد

يتميز تطبيق الراجحي موبيل الجديد بسرعة فائقة قي الاستخدام بالإضافة إلى التصميم الخرافي الجذاب، وإمكانية إنجاز التمويلات الشخصية والعقارية بكل سهولة ويسر، كما يقدم التطبيق الإلكتروني الجديد أشعارات مستمرة إلى العملاء بأحدث المعلومات والخدمات الجديدة.

رقم بنك الراجحي

وضع بنك الراجحي عدد من خطوط التواصل مع العملاء سواء من داخل المملكة أو من خارجها، وتضمنت هذه القنوات التالي:

التواصل مع خدمة العملاء من خارج المملكة: 8001244455.

الاتصال مع خدمة العملاء من داخل المملكة: 8001241222.

تمويلات مصرف الراجحي

تتعدد تمويلات مصرف الراجحي التي تكون بدون تحويل الراتب والتي تأتى في مقدمتها التالي:

تمويل السيارات من مصرف الراجحي والذي يتميز بتوافق التمويل مع الشريعة الإسلامية، والذي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

من مصرف الراجحي والذي يتميز بتوافق التمويل مع الشريعة الإسلامية، والذي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي. التمويل الشخصي السريع الذي يمكنك الحصول عليه في مدة زمنية لا تتجاوز النصف ساعة، والذي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي.

الذي يمكنك الحصول عليه في مدة زمنية لا تتجاوز النصف ساعة، والذي يصل إلى 2 مليون ريال سعودي. التمويل العقاري المدعوم من مصرف الراجحي.

إلى هنا وصلنا معكم لختام هذا التقرير المفصل حول تطبيق مصرف الراجحي الجديد للموبايل للتمتع بالتمويلات الشخصية والعقارية 1444.