تمويل السيارات من مصرف الراجحي بالشروط والمميزات الجديدة ورابط التسجيل

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عمر شويل - جدة تمويل السيارات من مصرف الراجحي بالشروط والمميزات الجديدة أو ما يسمي بتمويل الإيجار التمليكي للسيارات الذي أعلن عنه مصرف الراجحي عبر موقعه الإلكتروني، والذي يعد أحدي الخدمات والمزايا الجديدة التي يقدمها مصرف الراجحي إلى العملاء، حيث يتمكن المستفيد الاختيار بين الطروحات العديدة حول التقسيط أو الإيجار التمليكي للسيارات من خلال قيام مصرف الراجحي بشراء السيارات من البائعين المعتمدين والتي يحدد نوعها العميل ويقوم المصرف بتأجير ها إلي العميل حسب المدة الزمنية التي يتم تحديدها مسبقاً بناء على الإتفاق على نظام المرابحة، فيما أوضح المصرف على أنه يحق للعميل تسجيل السيارة باسمه مباشرةً.

تمويل السيارات من مصرف الراجحي (تمويل الإيجار التمليكي للسيارات)

تمويل الإيجار التمليكي للسيارات هو أحد الخيارات الجديدة التي تمنحك تمليك السيارة والتي لا يشترط فيها تحويل الراتب، ويتيح لك الموافقات السريعة بالإضافة إلي وجود السيارات الجديدة والمستعملة، فيما تأتي خطوات تقديم الطلب كالآتي:

الدخول على رابط مصرف الراجحي. أدخال الاسم كامل. اختيار الجنسية. إختيار الجنس. تسجيل العمر. تسجيل رقم الهوية الوطنية. الإجابة على سؤال هل لديك حساب في مصرف الراجحي. الإجابة على سؤال راتب محول على مصرف الراجحي. تسجيل الراتب الشهري. تحديد نوع قطاع العمل سواء كان خاص أو عام. تحديد بطاقة منتجات الائتمان سواء كان (تحويل شخصي، تمويل إضافي، على وشك التقاعد). تسجيل رقم الجوال. تسجيل البريد الإلكتروني. تحديد افضل اوقات الاتصال. تحديد المنطقة. بعد الانتهاء من تسجيل البيانات السابقة تقوم بالضغط على كلمة”تقديم”.

وعلى سياق منفصل أعلن مصرف الراجحي عن أسرع تمويل شخصي يستطيع المواطن أو المقيم الاستفادة منه خلال أقل من 30 دقيقة من خلال رابط أسرع تمويل شخصي.

مميزات تمويل السيارات من مصرف الراجحي

توافق التمويل مع الشريعة الإسلامية.

إمكانية إعادة تمويل الدفعة الأخيرة حتى 24 شهر.

تأمين شامل على المركبات خلال فترة أيجارها.

تستطيع التمويل حتى 2 مليون ريال سعودي للسيارات.

إتاحة الفرصة للتمويل دون دفع أي مقدم للسيارة.

هامش ربح تنافسي.

إمكانية التمويل للسيارات المستعملة والجديدة.

حاسبة التمويل الايجاري للسيارات (تمويل السيارات من مصرف الراجحي)

أولا يجب عليك احتيار نوع الحساب إما (عملاء تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي أو عملاء دون تحويل الراتب إلى مصرف الراجحي).

تحديد الراتب الشهري.

تحديد الأقساط الشهرية الحالية.

تحديد سعر السيارة.

تحديد الدفعة المقدمة.

تحديد مدة التحويل.

تحديد الدفعة الأخيرة.

بعد الانتهاء من ذلك تقوم بالضغط على كلمة”حساب”.

رابط مصرف الراجحي الجديد

كما أوضح مصرف الراجحي عن الطريقة الصحيحة للتسجيل والتي من خلالها يستطيع المواطن والمقيم الاستفادة من العديد من الخدمات والمزايا المصرفية، والتي تأتي في مقدمتها إمكانية الحصول على 2 مليون تمويل شخصي في عدة دقائق معدودة، وذلك بعد القيام بالدخول إلي مصرف الراجحي من خلال الرابط الجديد للراجحي، الذي تم انطلاقه مؤخراً بالعديد من المزايا والخدمات الجديدة والتي تأتى في مقدمتها السرعة الغير منتهيه.

شروط الحصول على تمويل السيارات من مصرف الراجحي

يجب أن لا يتجاوز عمر المتقدم عن 60 عام، كما لا يجب أن يقل عن 18 عام، إذا كان المتقدم يعمل في أحدي القطاعات الحكومية.

يجب أن لا يقل عمر المتقدم عن 21 إذا كان المتقدم يعمل في أحدي القطاعات الخاصة.

يجب أن لا يقل الدخل الشهري للمتقدم عن 5 آلاف ريال سعودي.

يجب أن يمضي المتقدم في العمل مدة زمنية تعد سنة ونصف إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الخاص، كما يجب أن يقضي المتقدم مدة زمنية لا تقل عن 6 أشهر إذا كان المتقدم يعمل في القطاع الحكومي.

خطوات تقديم طلب تقسيط السيارات

أتاح مصرف الراجحي إمكانية تقسيط قيمة السيارات عبر مصرف الراجحي وذلك من خلال إتباع عدة خطوات بسيطة والتي جاءت كالتالي:

التوجه إلى أقرب فرع لمصرف الراجحي.

تقديم طلب تقسيط سيارة.

استلام كشف بأسعار السيارات المناسبة لك.

تعبئه استمارة التقسيط.

إتمام عملية الاتفاق على التقسيط، وقيمة القسط الشهري الذي يتناسب مع ظروفك.

طريقة التواصل مع مصرف الراجحي بالرقم الموحد

يتمكن المواطنين السعوديين والمقيمين من التواصل مع مصرف الراجحي بالعديد من الطرق والتي أبرزها الرقم الموحد من أجل تلقى استفساراتكم بخصوص القروض والتمويلات بدون تحويل راتب أو بدون كفيل حيث تجد اكثر التساؤلات والاستفسارات حول التمويلات الشخصية بدون تحويل الراتب وبدون كفيل والتي يتمكن الاستفسار منها من خلال الاتصال برقم 8001241333، ونذكركم بأسرع طريقة لفتح حساب في الراجحي.

تطبيق الراجحي

يمكنكم تحميل تطبيق الراجحي الجديد من خلال الذهاب إلى متجر جوجل بلاي أو الذهاب إلى متجر ابل ستور ومن خلال الدخول ابحث عن تطبيق الراجحي ومن ثم قم بالضغط علي أيقونة تحميل تطبيق الراجحي ثم تثبيت التطبيق.

وصلنا لختام هذا التقرير تمويل السيارات من مصرف الراجحي بالشروط والمميزات الجديدة ورابط التسجيل.