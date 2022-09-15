نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر الشركة الوطنية للمياه: تعلن أسباب إرتفاع فاتورة المياه وتقدم 3 حلول هامه في المقال التالي

عمر شويل - جدة أسباب إرتفاع أسعار فاتورة المياه تساؤلات كبيرة تراود العملاء وذلك بعد تلاحظ الفترة الأخيرة الكثير من شكوي العملاء بسبب ارتفاع قيمة فاتورة المياه الشهرية، وأجابت شركة المياه الوطنية علي تساؤلات الموطنين والمقيمين، وأوضحت الأسباب التي أدت إلى ارتفاع قيمة الفواتير الفترة الأخيرة والتي توضحها إليكم موقع ثقفني المهتم بالشأن السعودي عبر الفقرات التالية، والذي نبه علي ضرورة مراقبة التسريبات الداخلية في خطوط المياه لأنها احد اهم أسباب ارتفاع سعر فواتير المياه، والتي تستحوذ علي نسبة لا تقل عن 80 % من شكوي ارتفع فواتير المياه في الفترة الأخيرة، كما ينبغي مراقبة المرحاض والتسريب الموجود به.

أسباب إرتفاع أسعار فاتورة المياه

ذكرت شركة المياه الوطنية عبر صفحتها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر أهم الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار الفاتورة وجاءت من أهمها هي نتائج تسويات الفواتير خلال 3 سنوات ماضية، وذكرت أيضاً أن هناك عوامل أخرى تؤدي إلى ارتفاع أسعار فاتورة المياه وترجع تلك الأسباب في عدم محافظة المواطنين على معدلات الاستهلاك، كما يرجع ذلك أيضا في عدم الصيانة اللازمة في التسريبات الموجودة في العوامة أو في المرحاض أو رقبة الخزان، وذكرت أيضا أن من ضمن تلك الأسباب هو عدم تحديث بيانات العقار، أو بسبب القراءة التقديرية إلى العدادات.

كما نوهت شركة المياه الوطنية أن قد أعلنت من قبل عن مبادرة رشد للقطاع السكني والتي كشفت على العديد من التسريبات الداخلية، حيث قامت تركيب جميع المواد المرشدة إلى أكثر من 1000 منزل والتي كانت فواتير المياه لديهم مرتفعة جداً، كما أشارت شركة المياه الوطنية أنه تلاحظ أن أكثر من 90% من أسباب ارتفاع أسعار فاتورة المياه جاء نتيجة تسريبات داخلية والتي تكمن في ( عوامة الخزان الأرضي، رقبة الخزان، كراسي المرحاض)، لذا ناشدت جميع العملاء بضرورة متابعة أعمال التسريبات الخاصة بالمياه وعمل الصيانة اللازمة.

قنوات التواصل مع الشركة الوطنية للمياه

أعلنت الشركة الوطنية للمياه السعودية عن قنوات التواصل من خلال الرقم الموحد 920001744 أو من خلال البريد الإلكتروني e.nwc.com.sa أو من الصفحة الرسمية لموقع التواصل الإجتماعي تويتر، كما أكدت الشركة الوطنية بضرورة تحديث البيانات، ومتابعة الاستهلاك، وتقديم طلب تقسيم الوحدات، كما أوضحت الشركة الوطنية للمياه أنها بانتظار كافة المواطنين السعوديين والمقيمين في مقرات العمل من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الثامنة مساء من الأحد إلى الخميس، كما يتم استقبال العملاء يوم السبت من كل أسبوع من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت مكة المكرمة.

وصلنا معكم لختام هذا التقرير حول تقرير الشركة الوطنية للمياه: تعلن أسباب إرتفاع فاتورة المياه وتقدم 3 حلول هامه.