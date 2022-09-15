نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الأهلي السعودي وأحد وترتيب دوري يلو 2022 بشكل متجدد في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم موعد مباراة الأهلي وأحد في الأسبوع الخامس من الدوري السعودي ضمن مباريات دوري يلو في دوري الدرجة الأولى السعودي، حيث يسعى الأهلى السعودي لتصحيح المسار من أجل التفوق في جدول ترتيب الدوري السعودي في الدرجة الأولى من أجل العودة إلى دوري المحترفين.

موعد مباراة الأهلي وأحد في دوري يلو

من المرتقب أن تقام مباراة الأهلي السعودي وأحد في دوري يلو في تمام الثامنة والنصف مساء بتوقيت السعودية في الأسبوع الخامس في دوري يلو، وتقام المباراة على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية والمعروف بالجوهرة المشعة.

ترتيب الأهلي السعودي في دوري يلو

يدخل الأهلي السعودي مباراة أحد وهو في المركز الثاني عشر في دوري يلو برصيد خمس نقاط، خاصة وأن الأهلي السعودي لم ينجح إلا في الفوز في مباراة واحدة والتعادل في مباراة والهزيمة في مباراة وهو الأمر الذي جعل جماهير الأهلي تضع أيديها على قلوبها تحسبا لأي خسائر جديدة، خاصة وأن الجماهير تمني النفس بقدرة الأهلي السعودي على صدارة دوري يلو.

ترتيب دوري يلو 1444

ننشر لكم ترتيب دوري يلو 2022 في دوري الدرجة الأولى السعودي.