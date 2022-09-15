نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أبشر نتائج القبول للوظائف الشاغرة 1444 عبر البوابة الرسمية absher.sa في المقال التالي

عمر شويل - جدة تقدم ابشر العديد من الخدمات المتوفرة في المملكة العربية السعودية، والتي تساعد في توفير الكثير من الجهد على المواطنين السعوديين، وبعد أن أعلنت هيئة التوظيف عن فتح التعيينات بها أصبحت ابشر هي المسئولة عن ذلك؛ لذلك نعرض لكم أبشر نتائج القبول من خلال المقال.

أبشر نتائج القبول

أعلنت وزارة التوظيف عن عدد كبير من الوظائف الشاغرة والتي يستطيع المواطنين التقديم بها، ويمكن لكل واحدًا من المتقدمين التعرف على الشروط المتاحة للتوظيف، والتعرف على نتائج القبول وذلك من خلال أبشر؛ حيث ترتبط هذه الوظائف بالشئون العسكرية لوزارة الخارجية.

ويمكنك التقديم في هذه الوظائف من خلال القيام ببعض الخطوات نقدمها لكم فيما يلي:

أولا قم بالدخول على الموقع الرسمي الخاص بالمنصة أبشر؛ ليتم توصيلك بصفحة تسجيل الدخول.

عليك الآن كتابة بيانات حسابك من اسم، وكلمة السر.

بعد ذلك اختار من بين اختيارات القائمة نتائج القبول.

ثم قم بالدخول على كلمة عرض.

بعد ذلك اكتب كافة المعلومات الشخصية الخاصة بك، مع التأكد من كتابتها بشكل سليم.

ثم قم بالدخول على عرض ليظهر لك نتيجتك.

فإما أن يكون تم قبولك في العمل ويتم تحديد موعدًا لك للعرض على الجهة المختصة، أو يكتب لك أنه تم رفضك.

الأوراق والمستندات المطلوبة للتقديم

أشارت اللجنة المخصصة لقبول المتقدمين إلى ضرورة توافر المستندات التي نعرضها عليكم من أجل تأكدهم من سلامة البيانات التي قمت بالتقديم بها، منها ما يلي:

صورتين من الهوية الوطنية مع ضرورة إحضار الأصل منها.

المؤهل الدراسي الذي حصل عليه المتقدم مع إرفاق صورتين.

نموذج مطبوع من المنصة أبشر الموجود به الميعاد المحدد للمراجعة على البيانات.

أصل معادلة المؤهل الدراسي إن كان المتقدم حاصلًا على مؤهله الدراسي من بلد أجنبية.

نتائج الاختبار الخاص بالقدرات.

أربعة صور شخصية مكتوب عليها الاسم رباعي.

ملف بلاستيكي مع قلم حبر بلون أزرق؛ لتدوين كافة البيانات في أوراق القبول بالوظائف.

الاستعلام عن نتائج القبول المبدئي برقم الهوية 1444

في نهاية مقال أبشر نتائج القبول فقد قدمنا لكم أهم المعلومات التي تخص الوظائف الشاغرة المعلن عنها، كما أوضحنا لكم خطوات الحصول على النتائج، وقدمنا سطورًا تحتوي على أهم المستندات اللازمة أثناء المقابلة.