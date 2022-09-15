روسيا توجه تحذيرا شديد اللهجة لـ الولايات المتحدة

جدة - نرمين السيد - حذر السفير الروسى لدى الولايات المتحدة الأمريكية أناتولى أنتونوف من أن إمداد كييف بصواريخ أمريكية مداها 300 كم، سيعنى انخراط الولايات المتحدة فى مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا.





وأضاف أنتونوف وفقا لشبكة "روسيا اليوم"، الإخبارية أنه إذا حصلت كييف على مثل هذه الأسلحة من الولايات المتحدة، فإن المدن الروسية الكبرى والبنية التحتية الصناعية وقطاع النقل فى روسيا، ستتعرض لتهديد مباشر.

وأكد أن "مثل هذا السيناريو سيعنى انخراطا مباشرا للولايات المتحدة فى مواجهة عسكرية مع روسيا" وأن القوات الأوكرانية تنتهك باستمرار قواعد القانون الإنسانى حتى فى الأراضى التى تعتبرها كييف جزءا من أوكرانيا.

وقال: "يتم قصف مدن دونباس، ويقتل الأبرياء"، مشيرا الى استخدام قوات كييف إلى الرموز النازية على المعدات العسكرية الأوكرانية لذلك سيستخدمون هذه الصواريخ دون أى تردد ضد روسيا".

فى سياق آخر، أعلن الدبلوماسى الروسى إيليا بارمين، أن الحبوب التى يتم تصديرها من أوكرانيا لن تنقذ العالم من خطر المجاعة، بل ستسد حاجة دول الاتحاد الأوروبى، مشددًا على أن جميع الحبوب تقريبًا "انتهى بها المطاف فى دول الاتحاد الأوروبى" بدلاً من إمدادها إلى دول العالم النامى.

وشدد بارمين، فى اجتماع لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة فى جنيف، على أنه "على الرغم من التصريحات المنافقة من قبل المسؤولين الأوروبيين والدوليين، فقد أصبح واضحًا للجميع أخيرًا أن الإمداد بالطعام الأوكرانى لن يؤدى إلا إلى إثراء دول الاتحاد الأوروبى، بدلاً من إنقاذ العالم من خطر المجاعة".

وأشار إلى أن الدول الغربية كانت تطالب لعدة أشهر بفتح الموانئ الأوكرانية من أجل التعامل مع أزمة الغذاء وإنقاذ العالم من خطر المجاعة.. موضحًا أنه "مع ذلك، فقد مر ما يقرب من شهرين منذ إبرام صفقة الحبوب فى يوليو فى أسطنبول، ولا زالت أسعار المواد الغذائية تستمر فى الارتفاع".

وأكد أن هذا يحدث لأن "جميع الحبوب تقريبًا انتهى بها المطاف فى دول الاتحاد الأوروبى بدلاً من إمدادها إلى الدول النامية التى هى فى أمس الحاجة إليها".

كما أضاف الدبلوماسى الروسى أنه "بموجب مخطط مماثل، فإن الدول الغربية، التى فرضت بدورها عقوبات على بلادنا، أصبحت الآن فى حالة جنون بسبب أزمة الطاقة التى أحدثوها بأنفسهم".

يُذكر أن الرئيس الروسى فلاديمير بوتين قد أعلن، فى 24 فبراير الماضى، شن عملية عسكرية ضد أهداف فى أوكرانيا بهدف حماية سكان منطقة دونباس، الأمر الذى دفع العديد من دول الغرب والولايات المتحدة لفرض عقوبات اقتصادية ضخمة ضد روسيا.