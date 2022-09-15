الأمن العام اللبنانى: سالى حافظ لم يتم القبض عليها ولم تغادر عبر المطار

جدة - نرمين السيد - نفت مديرية الأمن العام اللبنانى ما تردد حول القبض على الناشطة سالى حافظ التى اقتحمت أحد البنوك فى بيروت اليوم، موضحا أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريرى الدولى.





جاء ذلك فى بيان فى وقت سابق الأربعاء لمديرية الأمن العام اللبنانى، وهى الجهة الأمنية المسئولة بشكل أساسى عن إصدار جوازات السفر والعبور عبر المنافذ البرية والبحرية إضافة لإنفاذ القانون. وجاء فى البيان أن هناك شائعات تسرى مفادها بأن المديرية العامة للأمن العام ألقت القبض على المواطنة سالى حافظ التى اقتحمت أحد المصارف فى بيروت، موضحة أن هذا الخبر عارٍ عن الصحة، ولم يتم إلقاء القبض عليها على الإطلاق، كما أنها لم تغادر لبنان عبر مطار رفيق الحريرى الدولى. وشهدت العاصمة بيروت تحركات احتجاجية رفضا لاتخاذ أى إجراءات قانونية ضد الناشطة سالى حافظ التى اقتحمت بنك لبنان والمهجر "بلوم بنك" صباح اليوم حاملة مسدس – قالت أنه غير حقيقى - ومهددة بإشعال النيران فى نفسها وفى موظفى البنك وذلك للمطالبة بالحصول على وديعتها بالبنك فى ظل امتناع البنوك عن رد ودائع العملاء منذ قرابة 3 سنوات.

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