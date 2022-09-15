مقتحمة أحد البنوك تثير موجة غضب فى شوارع بيروت (تفاصيل)

جدة - نرمين السيد - شهدت العاصمة اللبنانية بيروت تحركات احتجاجية رفضا لاتخاذ أى إجراءات قانونية ضد الناشطة سالى حافظ التى اقتحمت بنك لبنان والمهجر "بلوم بنك" صباح الأربعاء حاملة مسدس ومهددة باشعال النيران فى نفسها وفى موظفى البنك وذلك للمطالبة بالحصول على وديعتها بالبنك فى ظل امتناع البنوك عن رد ودائع العملاء منذ قرابة 3 سنوات.





وقام محتجون بقطع عدد من الطرق بشكل متتابع مرددين هتافات ضد البنوك والطبقة السياسية الحاكمة، محملين المصارف والسياسيين مسئولية رد ودائع المواطنين.



كما تجمع محتجون أمام منزل رئيس مجلس إدارة مصرف "لبنان والمهجر" فى بيروت احتجاجًا على رفع دعوى ضد سالى حافظ بعد استرجاع جزء من وديعتها، حيث حصلت الناشطة اليوم على جزء كبير من وديعتها تحت التهديد.

وتوجه محتجون إلى المقر الرئيسى لبنك لبنان والمهجر بشارع فردان الحيوى فى العاصمة بيروت، وقاموا بتحطيم واجهة البنك وسط انتشار كثيف للجيش اللبنانى.

على صعيد متصل، نفذ محتجون وقفة أمام أحد مراكز الشرطة فى بيروت احتجاجا على إلقاء القبض على شابين، شاركا سالى حافظ باقتحام بنك لبنان والمهجر فى منطقة السوديكو التى تضم مراكز تجارية ومقار حكومية ومؤسسات أمنية فى بيروت.

من جانبه، أصدر "بنك لبنان والمهجر" بيانا، أعلن فيه عن تعرض فرع السوديكو صباح اليوم لعملية اقتحام مسلح، من قبل احدى عميلات الفرع مع مجموعة من الأشخاص.

وقال البنك إن العميلة لديهاة حسابا فى فرع السوديكو، ولم تحضر الى الفرع او تقم بأى عملية مصرفية من أى نوع كان منذ أكثر من عام ونصف عام، حتى حضرت أمس واجتمعت بمدير الفرع وطلبت منه إمكانية مساعدتها فى سحب مبلغ من حسابها لعلاج شقيقتها المريضة.

وأضاف البنك أن مدير الفرع أبدى التعاون التام وطلب منها تزويده بالمستندات لمساعدتها، إلا أن الفرع تفاجأ هذا الصباح بحضور العملية المذكورة مع شقيقتها المسلحة بمسدس مع مجموعة كبيرة من الاشحاص الذين احتجزوا الموظفين والزبائن، وقاموا برمى مادة البنزين على الموظفين والموجودين داخل الفرع، مهددين بحرقهم، وحطموا بعض محتويات الفرع، كما هددوا الموجودين بالسلاح واجبروا مديره وأمين الصندوق على فتح الصندوق واستولوا على المبلغ الموجود فيه.

واعتبر البنك أن ما حصل صباح اليوم هو عملية مدبرة ومخطط لها عن سابق تصور وتصميم بقصد الإيذاء – على حد وصفه.

وفى السياق ذاته، ألقت الأجهزة الأمنية القبض اليوم على مواطن دخل ظهر اليوم الى فرع عاليه بمحافظة جبل لبنان فى بنك "med"، مطالبا بأخذ وديعته، وسط مخاوف من تكرار هذا الأمر خلال الفترة المقبلة.