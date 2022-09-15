العالم اليوم - سيرينا تلمح للعودة إلى التنس.. وتستشهد ببرادي

انتم الان تتابعون خبر سيرينا تلمح للعودة إلى التنس.. وتستشهد ببرادي من قسم اخبار العالم والان نترككم مع التفاصيل الكاملة

شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 04:21 صباحاً - ربما قررت سيرينا وليامز الابتعاد عن التنس، لكنها لمحت إلى أن مسيرتها قد تستمر عندما تحدثت عن المخضرم توم برادي لاعب كرة القدم الأميركية، الذي اعتزل لفترة قصيرة قبل أن يعود مرة أخرى.

تصريحات مثيرة

• خلال مقابلة مع برنامج "غود مورنينغ أميركا" بمحطة "إيه بي سي"، لم تستبعد اللاعبة الحاصلة على 23 لقب "غراند سلام" السير على خطى برادي، الفائز بلقب الدوري الأميركي 7 مرات.

• وليامز أكدت: "قلت ذلك للتو، كما تعلم، أعتقد أن توم برادي بدأ اتجاها رائعا حقا".

• أسطورة التنس أدلت بتعليق مماثل خلال ظهورها الثلاثاء في برنامج "ذا تونايت شو" على شبكة "إن بي سي".

وأعلن برادي اعتزاله في فبراير قبل أن يتراجع عن قراره بعد ذلك بـ6 أسابيع، وقاد تامبا باي باكنيرز للفوز على دالاس كاوبويز في افتتاح دوري كرة القدم الأميركية مطلع الأسبوع الحالي، ليبدأ موسمه رقم 23 في البطولة.

وأعلنت وليامز عزمها الاعتزال في مقال لمجلة "فوغ" الشهر الماضي، وبينما لم تؤكد أن بطولة أميركا المفتوحة هي الأخيرة لها، فقد حصلت على تكريم قبل كل مباراة لها في البطولة التي ودعت منافستها من الدور الثالث هذا الشهر.