العراق: الفائض المالى يصل لـ 25 تريليون دينار نهاية 2022

وقال الجبورى وفقا لوكالة الأنباء العراقية "واع"، إن "النمو فى اقتصاد العراق ناتج عن ارتفاع أسعار النفط"، لافتًا إلى أن "قرار المحكمة الاتحادية بشأن عدم صلاحية حكومة تصريف الأمور اليومية إرسال المشاريع والقوانين أخر إرسال الموازنة إلى البرلمان".
وأضاف، أن "الفائض المالى قد يبلغ 25 تريليون دينار نهاية العام الحالى"، مبينًا أن "مجلس النواب العراقى قد يقر قانونًا طارئًا أسوة بالأمن الغذائية فى حال تعذر إقرار الموازنة"، مشيرا إلى أن "العام الماضى حققنا 10 تريليونات دينار عراقى إيرادات غير نفطية"، وأنه "يفترض أن تكون إيرادات الجمارك أربعة أضعاف الحالية".
وأضاف الجبورى، إن "9 ملايين مواطن عراقى مشمولون بالرعاية الاجتماعية، أى بحدود مليون و800 ألف عائلة"، موضحًا أن "تغيير سعر الصرف زاد من معدل التضخم، حيث إن نسبة التضخم تضاعفت عشرة مرات وصولا إلى 11 مرة".
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