كورونا يواصل الاحتضار فى الجزائر.. عدد الإصابات خلال يوم

جدة - نرمين السيد - شهدت الجزائر، اليوم، تراجعا فى عدد الإصابات اليومية بفيروس كورونا "كوفيد 19" بإجمالى 9 إصابات جديدة، مع عدم تسجيل أى حالة وفاة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، وهو أقل معدل إصابات منذ أشهر.





وأوضحت وزارة الصحة الجزائرية، فى بيان، أن العدد الإجمالى لحالات الإصابات بـ كورونا وصل إلى 270 ألفا و570 حالة، فيما بات العدد الإجمالى للمصابين، الذين تماثلوا للشفاء 182 ألفا و211 شخصا، كما استقر العدد الإجمالى للوفيات عند 6 آلاف و789 حالة. وأوصت الصحة الجزائرية مواطنيها بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحى. كانت السلطات الجزائرية قد أصدرت قرارا بتمديد رفع الحظر الصحى المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضى الجزائرية مع التقيد بباقى الإجراءات الاحترازية، فضلا عن تخفيف التدابير المفروضة على القادمين إلى الأراضى الجزائرية.

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