الجيش الجزائرى يعلن عن ضبط 5 عناصر تدعم الجماعات الإرهابية

جدة - نرمين السيد - وأوضحت وزارة الدفاع الجزائرية، فى بيان اليوم الأربعاء، أن وحدات الجيش تمكنت، خلال الفترة من 7 وحتى 13 سبتمبر الجارى، من ضبط 5 عناصر دعم للجماعات الإرهابية فى عمليات عسكرية منفصلة عبر الأراضى الجزائرية، وفى إطار عملياتها المتواصلة لمكافحة الإرهاب.

وبحسب البيان، نجحت قوات الجيش الجزائرى فى ضبط 50 تاجر مخدرات، وإحباط محاولات إدخال كميات من المواد المخدرة إلى البلاد، تُقدر بأكثر من 18 طنا، فضلا عن ضبط أكثر من 296 ألف قرص مخدر.

وفى سياق آخر، نجحت قوات حرس السواحل الجزائرية فى إنقاذ 337 شخصا كانوا على متن قوارب تقليدية الصنع، والقبض على 176 مهاجرا غير شرعى من جنسيات مختلفة فى عدد من الولايات الجزائرية.