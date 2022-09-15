نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر ترتيب دوري يلو 1444 وموعد مباراة الأهلي السعودي وأحد في دوري الدرجة الأولى السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننشر لكم ترتيب دوري يلو السعودي وموعد مباراة الأهلي السعودي وأحد في الأسبوع الخامس لدوري الدرجة الأولى السعودي والمعروف بدوري يلو، كان الأهلي السعودي قد هبط لدوري الدرجة الأولى الموسم الماضي ويمني النفس بالقدرة على التأهل مجددا إلى دوري المحترفين خاصة وأن الأهلي السعودي يتمتع بشهرة واسعة بين أوساط الجماهير السعودية.

موعد مباراة الأهلي السعودي وأحد في دوري يلو

من المقرر أن تقام مباراة الأهلي السعودي وأحد في دوري يلو مساء الجمعة في تمام الثامنة والنصف بتوقيت السعودية، حيث يسعى الأهلي السعودي لتحسين مركزه خاصة وأنه يحتل المركز الثاني عشر في ترتيب دوري يلو بعدما فاز مباراة وحيدة وتعادل مبارتين وخسر مباراة بمجموع نقاط خمس نقاط.

ترتيب دوري يلو السعودي

بالنظر إلى ترتيب دوري يلو السعودي في الدرجة الأولى، نجد أن الأخدود يحتل المركز الأول برصيد 12 نقطة، ويأتي الحزم في المركز الثاني برصيد 10نقاط، والفيصلي في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، والعربي في المركز الرابع برصيد 8 نقاط، وتتأهل أربع فرق من دوري يلو السعودي إلى دوري المحترفين السعودي وهو مايجعل الأهلي السعودي مطالبا بتصحيح المسار ومحاولة التأهل من جديد إلى دوري المحترفين.

ترقب نتيجة الأهلي وأحد السعودي

تترقب جماهير الأهلي السعودي نتيجة مباراة الأهلي السعودي وأحد مساء الجمعة المقبلة، وتسعى الجماهير السعودية إلى محاولة التركيز بشكل كبير على التشجيع من أجل إعطاء دفعة إلى الأهلي السعودي والتمكن من التقدم في جدول ترتيب يلو السعودي خاصة وأن أداء الفريق بداية من دوري يلو غير مطمئن بأي حال من الأحوال وهو مايجعل الأهلي السعودي مطالبا بضرورة تحقيق المزيد من التقدم خلال الفترة المقبلة على مستوى النتائج وتحقيق نتائج مرضية في دوري يلو السعودي.

كان العروبة قد أعاد أهلي جدة إلى دوامة التعادلات من جديد، وأصبح لكل فريق خمس نقاط، بينما العروبة وصل إلى أربع نقاط، ويسعى أهلي جدة السعودي إلى تصحيح المسار من جديد ومحاولة التفوق في دوري يلو وتحقيق ترتيب جيد في دوري يلو السعودي من أجل مزيد من التقدم والتفوق خلال الفترة المقبلة فيما يخص دوري يلو السعودي.