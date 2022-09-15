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عمر شويل - جدة إذن إصلاح مركبة عبر أبشر ونجم 2022 .. أعلنت الإدارة العامة لمرور المملكة العربية السعودية عدة قواعد من خلالها يمكن تنظيم عملية سير المرور وكذلك العديد من الخدمات التي تندرج تحت الخدمات المرورية ومن أجل هذا قد فرضت على المواطنين ضرورة الحصول على إذن أو موعد قبل أن تتلقى الخدمات التي تختص بالمرور على أرض الواقع والتي من بين تلك الخدمات هو إصلاح المركبة فمنعًا للتكدس والزحام فينبغي على الفرد أن يقوم بتقديم طلب وتحديد الموعد المناسب له من أجل إصلاح مركبته من خلال موقعي أبشر الإلكتروني التابع لوزارة الداخلية السعودية وموقع المرور نجم وهذا ما سنتحدث عنه في السطور القليلة القادمة .

إذن إصلاح مركبة عبر أبشر ونجم 2022

ويمكن الحصول على الإذن وتقديم طلب الإصلاح الخاص بالمركبة الشخصية الخاصة بك .

من خلال موقع أبشر الرسمي والإلكتروني وهو التابع لوزارة الداخلية السعودية.

فلا بد أن تقوم بعدة خطوات للتأكد من تقديم طلب الحصول على الخدمة :-

قم بالدخول لموقع أبشر وتسجيل الدخول الشخصي الخاص بك .

وبعدها قم بإدخال رقم الهوية الوطنية الشخصية الخاصة بك وكذلك كلمة المرور.

واسم المستخدم وبعدها اختر من الصفحة الرئيسية كلمة الخدمات الإلكتروني.

وبعدها ستجد كلمة المواعد ظهرت لك .

وبعدها اختر كلمة خدمة مرور وستظهر قائمة منسدلة حدد منها حجز موعد .

وحدد خدمتين من قبل الخدمات وبعدها ستحدد المنطقة التي تريد أن تحجز فيها موعدك .

وبعدها اضغط على كلمة التالي وبعد ذلك حدد الفرع في المنطقة التي قمت بتحديدها .

وستظهر لك الفروع المتاحة اختر الأقرب لك والمواعيد المتاحة ستتلون أمامك بالون الأخضر.

اختر تاريخ وساعة الحضور من المواعيد التي أمامك.

وبعد ذلك اكتب كافة البيانات الخاصة بك وستحصل على شكل تذكرة بالموعد والتاريخ ويمكنك أن تطبعها أيضًا.

ويمكنك حجز موعد من أجل إصلاح المركبة أيضًا من خلال موقع نجم وذلك عن طريق الرابط الخاص.

بموقع نجم وقم بملئ البيانات الشخصية الخاصة بك واتبع الخطوات الخاصة بالصفحة.

التي تقوم بالضغط على كلمة التالي وبعدها قم باختيار الموعد المناسب الخاص بك .

واضغط حجز وبعد الحجز سيظهر أمامك مكان الحجز والموعد والتاريخ بجانب الفرع المخصص للإصلاح.