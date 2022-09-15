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عمر شويل - جدة قيمة دعم ريف للعاطلين عن العمل 1444 والمتقاعدين .. يتسائل العديد من المواطنين في المملكة العربية السعودية عن كل ما يخص برنامج ريف فيما يخص الشروط والخطوات وكذلك الأوراق المطلوبة ومبلغ الدعم والاشتراطات الخاصة بمبلغ الدعم وصرفها وكيفية الصرف بجانب الهدف من مشروع دعم ريف من أجل الأفراد في القرى السعودية والعاملين في المجال الزراعي والحيواني والماشية وكذلك تنشيطًا للزراعة والتربية المحلية للماشية وغيرها من مشروعات الريف كالعسل والمناحل وغيرها وبرنامج دعم الريف هو أحد البرامج المقدمة من وزارة الزراعة والبيئة والمياه في المملكة العربية السعودية وأحد برامج حكومة خادم الحرمين الشريفين من أجل دعم وتحسين دخل المواطن في المملكة ورفع المستوى المعيشي وتخفيف صعوبات الحياة عن الإنسان نتيجة بعض الإصلاحات التي تقوم بها الحكومة .

دعم ريف للعاطلين عن العمل 1444 والمتقاعدين

وقد وضحت وزارة الزراعة والمياه والبيئة بحكومة خادم الحرمين الشريفين والمشرفة على .

برنامج دعم الريف الشروط المخصصة والمطلوبة من أجل تسجيل الشخص في هذا البرنامج.

والحصول على الدعم منه وجاءت الشروط كالتالي أن يزيد عمر الشخص المستفيد عن 20 عام.

بجانب أن يكون الفرد حاملًا للجنسية السعودية ومقيمًا بها وأن لا يزيد الدخل الشهري.

أو الراتب الخاص به عن 6 آلاف ريال سعودي بجانب أن يكون للفرد أحد الحسابات البنكية .

بمصرف من مصارف المملكة العربية السعودية وأن يكون من العاملين في الزراعة .

ويستطيع العمل بها وكذلك أن تتواجد كافة الملفات والأوراق وكذلك المستندات الخاصة .

بهذه المعلومات ورفعها على الموقع أثناء التسجيل.

أما عن طريقة وكيفية التسجيل الخاصة بالحصول على الدعم الخاص بالريف .

فقد وضحت وزارة البيئة والزراعة والمياه السعودية أن الخطوات كالتالي:-

يقوم الشخص بالدخول على برنامج دعم الريف الإلكتروني.

وبعدها تقوم بالضغط على كلمة طلب الدعم على البوابة الإلكترونية لدعم ريف.

وبعدها تقوم بكتابة الرقم الخاص بالتحقيق والمتواجد بأسفل الصفحة.

بجانب الضغط على كلمة تسجيل وترك الصفحة تكمل تحميلها.

وبعدها تقوم بكتابة كلمة المرور المخصص لها في الخانة الموجودة لها.

وبعدها سيظهر لك الطلب والنموذج الخاص بدراسة الجدوى لكافة المشروعات الخاصة.

قم بكتابة رقم الآيبان الخاص بك وقم باختيار 3 برامج من البرامج المتاحة للدعم.