العالم اليوم - تعادل مخيب لتشلسي في أول اختبار لغراهام بوتر

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شهد محمد - ابوظبي في الخميس 15 سبتمبر 2022 12:22 صباحاً - في بداية حقبة المدير الفني الجديد غراهام بوتر، سقط تشلسي الإنجليزي في فخ تعادل مخيب للآمال مع ضيفه سالزبورغ النمساوي 1-1، الأربعاء، في الجولة الثانية من المجموعة الخامسة لدوري أبطال أوروبا.

وكان النادي اللندني يمني النفس بفوز يمحو به خسارته في الجولة الأولى أمام دينامو زغرب الكرواتي، التي أطاحت مدربه الألماني توماس توخل.

وافتتح تشلسي التسجيل عن طريق رحيم سترلينغ (48)، قبل أن يدرك سالزبورغ التعادل بهدف السويسري نواه أوكافور (75).

وبقي تشلسي في المركز الأخير مع نقطة واحدة، خلف سالزبورغ الثالث بنقطتين.

وفي المجموعة ذاتها، أتم ميلان الإيطالي مهمة حصد النقاط الثلاث على أكمل وجه بفوزه على ضيفه دينامو زغرب الكرواتي 3-1.

وهذا الفوز الأول للنادي اللومباردي هذا الموسم في المسابقة القارية الأم، بعدما سقط في فخ التعادل افتتاحا أمام سالزبورغ.

ويدين ميلان بهذا الفوز إلى أهداف الفرنسي أوليفييه جيرو (45 من ركلة جزاء)، والبلجيكي ألكسيس سالماكرز (47)، وتوماسو بوبيغا (77)، فيما أحرز ميسلاف أورسيتش هدف دينامو الوحيد (56)، ليتصدر الفريق الإيطالي المجموعة بأربع نقاط، بفارق نقطة واحدة أمام دينامو زغرب.