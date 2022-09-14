نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل عروض ضيافات متجر رتيل في اليوم الوطني السعودي 92 للعملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض ضيافات رتيل باليوم الوطني السعودي، أعلن متجر رتيل بالسعودية عن وجود عروض مختلفة على ضيافات رتيل باليوم الوطني والتي تشمل الكثير من الأطعمة والمشروبات المقدمة من خلال رتيل سواء المأكولات المالحة أو الحلوة فجميعها عليها عروض رائعة بمناسبة اليوم الوطني السعودي حيث تستمر تلك العروض حتى فترة معينة فقط لتعود الأسعار كما كانت، بالإضافة إلى وجود خصومات على منتجات رتيل والتوصيل يمكن الاطلاع عليه للحصول على المنتجات الراغبين بها بسعر أقل إليكم عروض ضيافات رتيل باليوم الوطني 92.

خصومات رتيل باليوم الوطني على الضيافات

يقوم متجر رتيل بتوفير أصناف عديدة ومتنوعة من الأطعمة فهناك أقسام مختلفة بالمتجر كل منها يختص بتقديم نوع ما من أنواع الطعام وهي:

الحلى سواء البارد أو الميني.

الكيك.

منتجات الكافيهات.

الموالح والموالح الميني.

الساندوتشات.

صواني الافراح.

الحلوى الشرقية.

المفرزنات.

الشيكولاتة.

وجميع منتجات الأقسام السابقة يوجد عليها خصم قيمته 20% بمناسبة اليوم الوطني السعودي ولكن لا يوجد كود خصم معين لنوع محدد من المنتجات.

عروض رتيل على الضيافات باليوم الوطني

في ظل تلك المناسبة العظيمة يعلن متجر رتيل على وجود عروض أخرى على المنتجات الموجودة بالمتجر لكافة العملاء وخاصةً من كثرة العزومات في اليوم الوطني والتي لا تحلو بدون ضيافات رتيل بالإضافة إلى مجانية الشحن على بعض العروض ومتاح التوصيل إلى الرياض وجدة وإلى مكة، ومن تلك المنتجات التي تقع في العرض السابق:

جميع المنتجات السابقة يتم توصيلها مجانًا إلى المنزل وهذه الأسعار شاملةً قيمة الضريبة، بالإضافة إلى أن هناك عروض أخرى على التوصيل المجاني فإذا كانت قيمة المشتريات أعلى من 250 ريال بالرياض أو جدة فيكون الشحن مجاني، وهناك ميزة أخرى عند الشراء من رتيل إذ يسمح بالتقسيط حتى أربع دفعات بدون أي رسوم تضاف على القيمة الأصلية للمنتج وهذا من خلال استخدام نظام تابي.

التواصل مع متجر رتيل

هناك عدة وسائل من أجل التواصل مع متجر رتيل أما لطلب الضيافات أو الاستعلام عن العروض وتفاصيلها وهي: