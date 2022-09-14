نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر رابط دخول منصة مدرستي مايكروسوفت تيمز الجديد للطلاب وأولياء الأمور في المقال التالي

عمر شويل - جدة قامت وزارة التعليم في المملكة العربية السعودية بانشاء هذه المنصة باعتبارها بوابة جديدة للتعليم والتعلم عن بعد لجميع مستويات التعليم في المملكة من الصف الأول إلى الصف الثاني عشر في العام الدراسي الجديد 2020-2021، تعتبر المنصة من أهم المنصات في المملكة العربية السعودية، هي مرتبطة بالعديد من الأدوات التعليمية التكميلية،بحسب دراسة منشورة، استفاد نحو 6 ملايين طالب سعودي من منصة التعلم عن بعد مدرستي خلال العام الدراسي 2020-2021 في وقت تكافح فيه المملكة جائحة كورونا، بحسب تقرير صادر عن البنك الدولي،استندت الدراسة إلى عينة تمثيلية على الصعيد الوطني من ما يقرب من 18000 من الطلاب والمعلمين ومديري المدارس والمشرفين وأولياء الأمور، شملت الملاحظات الافتراضية مع انتشار الأزمة الصحية خلال هذه الفترة. ماهى فوائد منصة التعلم الإلكتروني في مدرستي تفاعل مع الطلاب والمعلمين وشارك في المناقشة. عرض تقارير إنجاز الطالب. توفر الوقت والجهد للطالب والمعلم تحقق من توزيع درجات المتطلبات. معرفة الوقت المناسب للتواصل الإلكتروني بين الطالب والمعلم. كيفية إنشاء حساب جديد على المنصة للطلاب والطالبات انتقل إلى رابط تسجيل الدخول لمنصة مدرستي. اضغط على خيار التسجيل الجديد الذي يظهر على الشاشة أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة في المكان المخصص له أدخل رقم الهاتف المحمول أدخل رمز التحقق الظاهر في الصورة أدخل الرمز المرسل إلى الهاتف كيفية تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي للمعلمين انقر على رابط منصة مدرستي انقر فوق خيار تسجيل الدخول انقر فوق خيار Microsoft Office أدخل بريدك الإلكتروني وكلمة المرور اضغط على زر تسجيل الدخول المنصة توفر العديد من الأدوات للمعلمين والطلاب الدورات الأكاديمية. طاولات الكترونية. دروس افتراضية. مسارات تعليمية تراعي الفروق الفردية بين الطلاب. بنك الإثراء التربوي. اجتماعات افتراضية. بنوك الأسئلة. ساحات المناقشة. الواجبات والامتحانات عبر الإنترنت. التخطيط الإلكتروني للمعلمين. نظام التقارير والمؤشرات. خطوات تسجيل الدخول إلى منصة مدرستي عبر الإنترنت للآباء اذهب إلى رابط تسجيل الدخول في تطبيق أو موقع توكلنا أدخل رقم الهوية أو رقم الإقامة انقر فوق التالي أدخل رمز التحقق. سوف تتلقى رسالة على هاتفك المحمول ، أدخلها واضغط على زر التالي سوف تقوم بتسجيل الدخول إلى حسابك اضغط على خيار بيانات منصة مدرستي سيظهر لك الأطفال الذين تمت إضافتهم إلى الموقع

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