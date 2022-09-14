نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد توزيع أرباح الراجحي 2022 للمساهمين الجديد والقدام في المقال التالي
عمر شويل - جدة يقدم مصرف الراجحي خدمات توزيع الأسهم للشركات في سوق الأسهم السعودية وبورصة تداول السعودية، حيث تقوم شركة سوق الأسهم بعد ذلك بتوزيع أرباح على مساهمي البنوك المحلية والدولية، ويوزع مصرف الراجحي الأرباح من خلال التحويلات المصرفية إلى حسابات العملاء في المحفظة الإلكترونية المرتبطة بالأسهم، أو التحويلات المباشرة، أو من خلال فروع البنوك المنتشرة في جميع أنحاء المملكة.
متى يتم توزيع أرباح الراجحي 2022 على المساهمين؟
أعلن مصرف الراجحي عن موعد صرف الأرباح لمساهمي الراجحي في النصف الثاني من عام 2022، حيث أعلن مصرف الراجحي عن النتائج المالية المؤقتة التالية للفترة حتى 30 يونيو 2022 وهي كالاتي:-
- ارتفع صافي الدخل نتيجة زيادة بنسبة 12.8٪ في إجمالي الدخل التشغيلي.
- ارتفع صافي الدخل إلى 4،258 من 3،605 في العام الماضي، أي تغيير + 18.11٪.
- تعلن شركة الراجحي المالية عن توزيع أرباح نقدية على مالكي صندوق الراجحي ريت بنسبة 3.3٪ بما يعادل 0.33 ريال سعودي عن الفترة من 1 يناير حتى 30 يونيو 2022.
- وبلغ إجمالي الأرباح الموزعة على صندوق الراجحي ريت 53.41 مليون ريال.
- تاريخ دفع الأرباح خلال 15 يوم عمل من نهاية 11 أغسطس 2022.
كم يوزع الراجي أرباحه السنوية في عام 2022
يمكن الإجابة على سؤال حول مقدار مشاركة الراجحي في أرباحها السنوية من معلومات الشركة على الموقع الرسمي لتداول السعودية:
- ارتفعت أرباح مصرف الراجحي للفترة المنتهية في 31 يونيو 2022 إلى 8،392 مليون ريال سعودي مقارنة بأرباح 6،940 مليون ريال سعودي في الفترة نفسها من العام الماضي.
- وزادت أرباح أسهم الراجحي إلى 2.08 راند للسهم.
توزيع أرباح الراجحي السنوية 2022
- في 14 يوليو 2022، قام مصرف الراجحي بتوزيع أرباح على عملائه من المحفظة الاستثمارية للعام السابق عن طريق التحويل إلى حساباتهم بمبلغ 1.4 ريال سعودي للسهم.
- بلغ معدل التوزيعات السنوية لعام 2020 2.17٪ من أرباح مصرف الراجحي.
- توزيعات الأرباح السنوية الموزعة في السنة المالية 2019 تمثل 7.34٪ من أرباح الراجحي.
- توزيع الأرباح السنوية الموزعة عن العام المالي 2018 هو 11.96٪ من أرباح الراجحي.
- بلغ معدل التوزيعات السنوية لعام 2017 15.24٪ من أرباح الراجحي.
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قام الراجحي بالإدراج الحر في سوق تداول السعودي في 8 مايو 2022، وجمع 60٪ من رأس مال الشركة على النحو التالي:
- توزيع 3 أسهم منحة لكل 5 أسهم في المحفظة الاستثمارية للعميل.
- وبعد التوزيع سيرتفع رأس المال من 25 مليار ريال إلى 40 مليار ريال.
- 60٪ زيادة في الحصة السوقية.
- بلغ عدد أسهم (الرجحي) بعد زيادة رأس المال 4 مليارات.
- وارتفع سعر سهم الراجحي اليوم بنسبة 0.11٪ إلى 91 ريال سعودي.
ملامح توزيع أرباح بنك “الراجي”
توزيع مصرف الراجحي للأرباح على عملائه ومساهميه له جميع المزايا التالية:
- توزيع الأرباح بالتحويل المباشر إلى حسابات المساهمين من خلال محافظ البنوك الاستثمارية.
- الراجي لديها شبكة فروع تقاسم الأرباح تصل إلى 500 فرع.
- يمكن للعملاء كسب مزايا الراجحي من خلال الحسابات المصرفية أو أجهزة الصراف الآلي الخاصة بالراجحي.
- القدرة على عرض المدفوعات المكتملة وبيانات الأرباح.
- إمكانية إنشاء سجلات للمساهمين وتحديثها.
- خدمات الراجحي المالية متاحة لجميع العملاء من خلال رقم الراجحي الوحيد المتاح على مدار 24 ساعة في اليوم، 7 أيام في الأسبوع.
- يقوم مصرف الراجحي بتوزيع أرباح على عملائه بانتظام من خلال شبكة فروعه الفعالة في جميع أنحاء المملكة.
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