نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر كود خصم السيارات المستعملة من موقع سيارتي.. وعروض تقسيط السيارات المستعملة في المقال التالي

عمر شويل - جدة كود خصم السيارات المستعملة من سيارتي، لمحبي اقتناء السيارات المستعملة في السعودية إليكم اليوم عروض على مجموعة من السيارات المستخدمة والجديدة أيضًا بالإضافة إلى كوبون خصم من أجل تقليل سعر السيارة المختارة في النهاية سواء كانت جديدة أو مستعملة من موقع سيارة بالسعودية تابعوا معنا للتعرف على هذه العروض.

كود خصم السيارات المستعملة بالسعودية

يتجه الكثير من الأشخاص إلى شراء السيارات المستعملة للعديد من المزايا منها أنها تكون ذات جودة مناسبة للعميل ولا يوجد بها عيب أو خدش واضح وقد تكون السيارة المستعملة كالجديدة دون فارق بالإضافة إلى السعر إذ أن سعر السيارة المستعملة يكون أقل بكثير من سعرها جديدةً لهذا يكون هناك فرصة أكبر لتوفير المال والحصول على سيارة جيدة في نفس الوقت، وتختص معظم المعارض والشركات بتوفير السيارات المستعملة للعملاء مثل موقع سيارة الذي يعرض للعميل جميع السيارات المتاحة بالعروض المقدمة به، فمثلًا يوفر الموقع الكود التالي للخصم على سعر السيارات المستعملة وهو ACU050 أما خصم السيارة الجديدة فلها كود آخر هو ACN050.

عروض سيارة تويوتا مستعملة

يقدم موقع سيارة عروض مختلفة على شراء سيارات تويوتا المستعملة حسب نوعها وجودتها والموديل الخاص بها بحيث لا يزيد سعر السيارة عن 46 ألف إذ يبدء السعر من 39 ألف وذلك عند الشراء دفعة واحدة أما التقسيط الشهري فيبدء القسط من 1331 ريال حتى 1319 ريال كما نلاحظ:

عروض سيارة شيفروليه مستعملة

هناك الكثير من أنواع سيارات شيفروليه التي لا يتخطى سعرها 29 ألف ريال كاش أو بالتقسيط الشهري الذي يبدء من 825 ريال حتى 883 ريال كما نلاحظ فيما يلي:

عروض سيارة هيونداي المستعملة

أما عن سيارات هيونداي فلها شهرة كبيرة وواسعة ويرغب معظم العملاء في امتلاك سيارة ماركة هيونداي للمزايا الرائعة بها ويقدم موقع سيارة عروض مختلفة عليها فالكاش يبدء من سعر 36 ألف إلى 44,400 ألف أما القسط الشهري قيمته تبدء من 1296 ريال حتى 1328 ريال مع العلم أن هناك بعض السيارات التي لا تدخل في خدمة التقسيط من المعرض:

عروض سيارات فورد المستعملة

كما وهناك عروض رائعة على سيارات فورد سواء الشراء بالكاش أو التقسيط كما هو موضح في الصورة التالية:

عروض سيارات مرسيدس المستعملة

وكذلك سيارات مرسيدس التي تتوفر بأنواع مختلفة فإن موقع سيارة يوفر معظم تلك الأنواع المستعملة بعروض رائعة سواء كان العميل يرغب في الشراء كاش أو قسط مثل التالي: