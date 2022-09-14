نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض متجر اكسترا Extra للالكترونيات بمناسبة اليوم الوطني 92 لجميع العملاء في المقال التالي

عمر شويل - جدة عروض اكسترا في اليوم الوطني، يقترب موعد اليوم الوطني السعودي وتزداد معه العروض والتخفيضات المعلن عنها يوميًا احتفاءً بتلك المناسبة العظيمة التي يفتخر ويعتز بها كل مواطن سعودي حيث تقوم المعارض والشركات في السعودية سواء الكبيرة أو الصغيرة أو الشركات الإلكترونية أو على أرض الواقع بالإعلان عن عروض جديدة طوال شهر سبتمبر للاحتفال باليوم الوطني السعودي مع السعوديين وإسعادهم في تلك المناسبة، وأكثر العروض التي تجذب انتباه المواطنين هي عروض الأجهزة الكهربية والأدوات المنزلية لا سيما المكيفات والغسالات والثلاجات وما إلى ذلك كما يفعل متجر اكسترا الإلكتروني فقد أعلن عن عروضه الجديدة لليوم الوطني نضعها لكم في السطور التالية.

عروض اكسترا على الأجهزة الكهربية لليوم الوطني

يشتهر متجر اكسترا الإلكتروني للأجهزة الالكرتونية بأنه يقدم العروض والخصومات باستمرار للعملاء الذي يثقون في اكسترا وخدماته فليس اليوم الوطني هو المناسبة الوحيدة التي تقدم بها تلك العروض والخصومات بل هي مستمرة على مدار العام على كافة المنتجات المتاحة بالمتجر، أما عن عروض اليوم الوطني في اكسترا المستمرة طوال شهر سبتمبر على الأجهزة الكهربية فهي:

غسالات الصحون في اكسترا

غسالة من توشيبا ذات لون فضي بها 6 برامج للحفاظ على الطعام و14 مكان لحفظ الطعام وسعرها 1799 ر.س.

وغسالة من ميديا ذات لون رمادي بها سبع برامج للتشغيل سعرها 1429 ر.س أما اللون الأبيض منها فسعره 1349 ر.س أما ذات الثمانية برامج فسعرها مرتفع قليلًا ويصل إلى 2799 ر.س.

غسالة من LG متاحة باللون الرمادي وبها 9 برامج تباع بسعر 2999 ر.س.

الثلاجات في اكسترا

ثلاجة من LG طولها ثمانية عشر قدمًا سعرها 3999.

وثلاجة من كلاس برو متاحة باللون الاسمر تعمل بالانفيرتر إنوكس تباع بسعر 3299 ر.س وأخرى بطول اثنا عشر قدمًا ولكنها مطلية باللون الأبيض سعرها ندعم بها مانع تجمد سعرها 1899 ر.س.

ثلاجة من هاير طولها 14 قدم سعرها المتاح 3399 ر.س.

وثلاجة من دايو مطلية باللون الأسمر سعرها في اكسترا حاليًا 1099 ر.س.

وجميع تلك الأسعار هي الأسعار الجديدة بعد الخصم بمناسبة اليوم الوطني السعودي وهناك المزيد من العروض الأخرى في متجر اكسترا الإلكتروني احتفالًا باليوم الوطني يمكن متابعتها من خلال التوجه إلى الموقع الالكتروني لاكسترا.