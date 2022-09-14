نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عروض شراء سيارة بترومين نيسان 2022 من البنك الأهلي السعودي في المقال التالي

عمر شويل - جدة شراء سيارة بترومين نيسان من البنك الأهلي، من السيارات المتميزة في عالم السيارات ولدى محبي السيارات هي بترومين نيسان التي تأتي بمزايا متقدمة ومتطورة تجعلها متميزة عن غيرها من السيارات لهذا يهتم العديد من الأشخاص بعروض شراء سيارة نيسان بترومين وخاصةً العروض التي لا تحتاج إلى دفع الدفعة الأولى كاملةً مثل العرض المقدم لكم اليوم من البنك الأهلي السعودي الذي يوفر سيارة بترومين نيسان بخصم خمسين في المائة من الدفعة الأولى وبشروط مبسطة لجميع العملاء الراغبين بها.

تقسيط نيسان بترومين من البنك الأهلي

يوفر البنك الأهلي للعملاء عروض مختلفة باستمرار على العديد والعديد من المنتجات التي يطلبها العملاء طوال الوقت مثل السيارات إذ أن السيارات أصبح لا غنى عنها في تلك الأيام ويتجه الكثير لشراء سيارة من أجل التسهيل من المشاوير اليومية، والعرض المقدم من البنك الأهلي من العروض المتميزة التي ينتظرها الكثير من الأشخاص وهو عبارة عن دفع خمسين بالمائة من سعر السيارة أي نصف سعرها والنصف الآخر يكون بعد عامين من تاريخ الشراء ولا تضاف أي قيمة رسوم إدارية في حين أن قيمة معدل النسبة السنوي للسيارة ستكون 5.5% وتلك القيمة يمكن أن يتم تغييرها وفقًا للبنك السعودي المركزي وجهة تمويل السيارة.

رابط معرض نيسان للسيارات

وليست سيارة نيسان بترومين فقط هي التي تقدم بهذا العرض إذ أن هناك بعض العروض التي تقدم من فترة لأخرى على سيارات نيسان يمكن الاطلاع عليها من خلال رابط سيارات نيسان الإلكتروني حيث يتم إضافة أي عروض أو تحديثات متاحة على هذه السيارة بهذا الرابط ولمن يرغب في أخذ جولة في الموقع الإلكتروني لسيارات نيسان إليكم الرابط الإلكتروني .

التواصل مع معرض بترومين نيسان

من خلال الوسائل التالية يمكن للعملاء سهولة التواصل مع خدمة العملاء القائمة على توفير عروض على سيارة بترومين نيسان في السعودية من أجل التعرف على الشروط المطلوبة ومدة العرض وموعد انتهائه والعروض الجديدة المنتظر الإعلان عنها وهذه الوسائل هي: