نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر أفضل بطاقة ائتمانية في السعودية للمعاملات المالية في المقال التالي

عمر شويل - جدة أفضل بطاقة ائتمانية، يحتاج الأشخاص في السعودية إلى التعرف على أفضل بطاقة ائتمانية من أجل استخدامها في المعاملات اليومية مثل عمليات الشراء، لهذا لا يوجد أفضل من بطاقة مرابحة الراجحي التي يوفرها المصرف للعملاء بمزايا مختلفة حيث يقوم المصرف بإضافة العديد من المزايا في تلك البطاقة للعملاء من أجل تسهيل إتمام المعاملات اليومية من خلالها والاستفادة منها من ناحية أخرى، كما أنها ذات أنواع مختلفة يمكن الاختيار منها حسب الهدف من استخدام البطاقة وفيما يلي المزيد من التفاصيل عن بطاقة مرابحة الراجحي.

بطاقة الراجحي الائتمانية قسط

يقدم الراجحي بطاقة المرابحة الائتمانية الخاصة به بأنواع مختلفة مثل البطاقة البلاتينية وبطاقة الخصم الشهرية وكذلك اللانهائية وجميعها مقدمة بعدة مزايا لا توجد في معظم البطاقات الائتمانية الأخرى حيث تسمح للعميل بأن يقوم بدفع حوالي خمسة بالمائة فقط من قيمة كشف الحساب الشهري للبطاقة وأما القيمة المتبقية فيمكن سدادها لاحقًا على فترات مختلفة سواء بعد شهر أو عدة أشهر لاحقة من الشراء وأهم ميزة ببطاقة مرابحة الراجحي أنها تتبع قواعد الشريعة الإسلامية جيدًا.

الحصول على بطاقة مرابحة الراجحي

للحصول على أفضل بطاقة ائتمانية من الراجحي والاستفادة منها يجب توفير النقاط التالية للتقديم على البطاقة:

وجود محفظة استثمارية أو حتى حساب بنكي في مصرف الراجحي قبل التقديم على البطاقة الائتمانية. تقديم صورة بطاقة الهوية الصالحة أو هوية الإقامة للمقيم. التاريخ المالي للعميل المتقدم على البطاقة نظيف ولا يوجد به أي مشكلات. يقدم للمصرف بيان الراتب الشهري على أن يكون مصدق عليه من خلال جهة العمل التابع لها.

بطاقة فيزا بلاتينيوم الراجحي

من البطاقات المتميزة التي يوفرها مصرف الراجحي للعملاء والتي تتبع في البداية الشريعة الإسلامية ولا تخل بأي شرط منها، بالإضافة لأنه بمجرد أن يقوم العميل بإيداع المال بها فإنه يسهل عليه شراء المنتجات وسحب المال في أي وقت ومن أي مكان بالعالم وهناك عدة مزايا أخرى بها وهي: