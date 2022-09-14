نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر جدول ترتيب الدوري السعودي 1444 ترتيب دوري روشن للمحترفين وموعد مباريات الجمعة في المقال التالي

عمر شويل - جدة ننقل لكم جدول ترتيب الدوري السعودي والمعروف بجدول ترتيب دوري روشن السعودي للمحترفين في الأسبوع الرابع وسط مفاجأت في الترتيب حتى الأن بين أندية القمة والوسط.

جدول ترتيب دوري روشن السعودي 2022

الجدير بالذكر أن ترتيب دوري المحترفين السعودي تغير بشكل كبير، حيث نجح الشباب في تصدر جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 12 نقطة، بينما يطارد كلا من الهلال والطائي الشباب حيث نجح كلا منهم في الحصول على تسع نقاط، ويأتي الإتحاد رابعا برصيد سبع نقاط رفقة التعاون.

# الفريق لعب ف ت خ متبقي +/- فرق نقاط 1 الشباب 4 4 0 0 26 0:12 12 12 2 الهلال 3 3 0 0 27 0:5 5 9 3 الطائي 4 3 0 1 26 5:4 -1 9 4 الاتحاد 3 2 1 0 27 0:4 4 7 5 التعاون 3 2 1 0 27 1:4 3 7 6 ضمك 3 2 0 1 27 3:4 1 6 7 النصر 3 2 0 1 27 2:3 1 6 8 الإتفاق 3 1 1 1 27 2:4 2 4 9 الفتح 4 1 0 3 26 4:5 1 3 10 الرائد 3 1 0 2 27 3:2 -1 3 11 الوحدة 3 1 0 2 27 2:1 -1 3 12 أبها 3 1 0 2 27 6:2 -4 3 13 الخليج 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 13 الفيحاء 3 0 1 2 27 4:1 -3 1 15 العدالة 4 0 1 3 26 5:0 -5 1 16 الباطن 3 0 0 3 27 11:0 -11 0

ترتيب الدوري السعودي على مستوى القاع 2022

أما على مستوى أقل الفرق حصولا على النقاط في ترتيب الدوري السعودي، تأتي فرق الفيحاء والعدالة والباطن كأقل الفرق حصولا على النقاط حتى الأن في الدوري السعودي للمحترفين.

موعد مباريات الجمعة في الدوري السعودي

تقام الجمعة ثلاث مباريات في الأسبوع الرابع في دوري المحترفين السعودي.

مباراة التعاون وضمك في تمام السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية.

مباراة أبها والفيحاء في تمام السابعة إلا عشر دقائق بتوقيت السعودية.

مباراة الهلال والوحدة في التاسعة مساء بتوقيت السعودية.

يذكر أن الشباب قد نجح في مواصلة الإنطلاقة الرائعة له بعد الفوز على العدالة بهدف دون رد في مباراة الفريقين في مدينة الأحساء والتي أقيمت مساء الأربعاء في الجولة الرابعة لدوري المحترفين السعودي.

كما نجح الطائي هو الأخر في هزيمة الفتح وتحقيق الفوز الثالث بعدما تمكن من الفوز عليه بهدف دون رد في المباراة التي جمعتهما، كان الهلال السعودي هو من نجح في الحصول على لقب الدوري السعودي والمعروف بدوري روشن في السنة الماضية وسط منافسة قوية هذا الموسم من أجل الحصول على الدوري السعودي لكرة القدم.

فريق الشباب يواصل التقدم في ترتيب الدوري السعودي

يذكر أن الشباب قد نجح في تحقيق إنطلاقة مثالية في دوري روشن السعودي بعد الفوز على العدالة، ورفع الشباب رصيده إلى 12 نقطة خاصة وأنه يحتل المركز الأول كأفضل هجوم دون تلقي أي أهداف حتى الأن.