موسكو تحذر واشنطن من إمداد كييف بصواريخ بعيدة المدى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأربعاء 14 سبتمبر 2022 11:30 مساءً - حذرت موسكو، اليوم الأربعاء، من أن إمداد كييف بصواريخ أمريكية مداها 300 كم، سيعني انخراط الولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مباشرة مع روسيا، وفقا لما ذكرته شبكة “روسيا اليوم”.

وقال السفير الروسي لدى واشنطن أناتولي أنتونوف، أنه إذا حصلت كييف على مثل هذه الأسلحة من الولايات المتحدة، فإن المدن الروسية الكبرى والبنية التحتية الصناعية وقطاع النقل في روسيا، ستتعرض لتهديد مباشر.

وأكد أن "مثل هذا السيناريو سيعني انخراطا مباشرا للولايات المتحدة في مواجهة عسكرية مع روسيا" وأن القوات الأوكرانية تنتهك باستمرار قواعد القانون الإنساني حتى في الأراضي التي تعتبرها كييف جزءا من أوكرانيا.

وقال: "يتم قصف مدن دونباس، ويقتل الأبرياء... انظروا إلى الرموز النازية على المعدات العسكرية الأوكرانية. من المؤكد أنهم سيستخدمون هذه الصواريخ دون أي تردد ضد بلادنا".