نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر عاجل ننشُر درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 لطلاب صناعة – تجارة – سياحة وفنادق على موقع التسنيق tansik.digital.gov.eg في المقال التالي

عمر شويل - جدة درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2022 نستعرضها ونوافيكم بها عقب غلق اخر مراحل تنسيق للثانوية العامة يسعي حالياً طلبة الدبلومات الفنية بشتى التخصصات والانظمة لترك رغباتهم فى تنسيق الدبلومات الفنية فور السماح لهم بذلك فمن المفروض ان يتم البدأ فى تلقي رغبات طلبة الدبلومات فى اى لحظة، ويريد طلبة الدبلومات الفنية الاطلاع اولاً على الكليات المتاحة امامهم كى يطلعون على شروط الانضمام لكل كلية ومجموع دخولها لمعرفة مدى مناسبتها لهم.

درجات تنسيق الدبلومات الفنية 2022

يفترض ان يبدأ تنسيق الدبلومات الفنية فى اى لحظة كى يستطيع طلبة شتى التخصصات والانظمة ترك رغباتهم لاجل الانضمام لاى من الكليات المتاحة لهم فقد تم التأكيد على ان تنسيق الدبلومات الفنية سينطلق مع بدايات الساعات القادمة بحد ادني سيكون 60% بالنسبة لطلاب شعبة صناعة وزراعة وتجارة وغيرها من الشعب ، يذكر ان طلبة الدبلومات الفنية الصناعية وتحديداً نظام الـ 5 سنوات وكذلك طلبة التمريض قد خاضوا اختبارات القدرات لمعظم الكليات التى تناسب مجال دراستهم منذ ايام فقد كانت اخر ايام التقديم لخوض تلك الاختبارات يوم الـ 7 من سبتمبر الجاري.

الكليات المتاحة لطلبة الدبلومات الفنية

قبل اتاحة تنسيق الدبلومات الفنية على طلبة كل التخصصات النظر اولاً للكليات المتاحة فى التنسيق لتحديد انسبها لهم كى لا يستغرقون وقت طويل للقيام بهذا الامر عن فتح باب التنسيق لانه كما هو متعارف عليه ان تنسيق الدبلومات الفنية يتم اتاحتها لايام معدودة قبل ان يتم غلقه مرة اخرى لدراسة رغبات الطلاب وتحديد الانسب لكل طالب، لذا فيما يلي قائمة بالكليات المتاحة امام طلبة الدبلومات الفنية:-

تربية كفر الشيخ.

تجارة المنصورة.

تربية سوهاج.

معهد فني صحي طنطا.

تجارة دمياط.

معهد فني صحي بني سويف.

تجارة دمنهور.

معهد فنى تجاري الاسكندرية.

معهد فنى تجاري بنها.

معهد فنى تجارى بالروضة.

جامعة عمالية علاقات صناعية.

معهد الادارة والسكرتارية ( مصر القديمة).

تجارة انتساب الزقازيق.

تجارة انتساب شبين الكوم.

تجارة انتساب الاسماعيلية.

موقع تنسيق الدبلومات الفنية لعام 2022

عقب اتاحة تنسيق الدبلومات الفنية على الطلبة الاسراع فى ترك رغباتهم بنائاً على مجموعهم ومقر سكنهم ويتم ذلك باللجوء الى موقع التنسيق لذا على الطلاب تكثيف محاولات دخول موقع التنسيق تحسباً لاتاحة تنسيق الدبلومات الفنية فى اى لحظة، ولكى تقوم بإدخال رغبات تنسيق الدبلومات الفنية عليك اتباع ما يلي:-

فتح موقع التنسيق

حدد نوع الشهادة فنية / صناعية او غيرهم.

اكتب رقم جلوسك.

ابدأ فى كتابة الرغبات التى يصل عددها لـ 75.

فى الاخير اضغط تسجيل.

مؤشرات تنسيق الدبلومات الفنية