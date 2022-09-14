نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر موعد مباراة الهلال والوحدة 2022 وطريقة حجز التذاكر عبر منصة الهلال في المقال التالي

عمر شويل - جدة طريقة حجز تذاكر مباراة الهلال والوحدة في دوري روشين للمحترفين الجمعة 16 سبتمبر منذ أن بدأ دوري روشين السعودي، أصبح كل مشجعي كرة القدم في السعودية على أحر من الجمر لمعرفة من سيكون الفائز في النهائي، ووصلنا الآن إلى الجولة الرابعة والمباراة القادمة ستكون بين فريقين كبار في كرة القدم السعودية وهما الهلال والوحدة، لذا بدأت إجراء عمليات البحث لمعرفة كيفية حجز تذاكر المباراة لحضورها في الاستاد، حيث من المقرر أن الملعب الذي سيستضيف المباراة هو ملعب فيصل بن فهد الموجود في الرياض، لذا سنقوم بنشر كيفية القيام بحجز التذاكر الخاصة بمباراة دوري روشين الجولة الرابعة بين الهلال والوحدة.

مبارايات دوري روشين

يستمر فريق الهلال السعودي في تحقيق المزيد من الانتصارات، وذلك بعد أن استطاع تحقيق الفوز على فريق الزمالك المصري في البطولة الأخيرة التي جمعتهما في ملعب لوسيل في قطر.

حيث استطاع الهلال أن يفوز بكأس لوسيل وذلك بعد الفوز بركلات الترجيح التي انتهت بنتيجة 4/1.

أما في دوري روشين السعودي يأتي الهلال في المركز الثاني برصيد 9 نقاط وذلك بعد أن حقق الفوز في أول ثلاث جولات.

لكن يتصدر فريق الشباب السعودي المركز الأول وذلك بفارق الأهداف، لذا ينتظر جماهير الهلال السعودي وجماهير نادي الوحدة المباراة المقرر لها يوم الجمعة في 16 من هذا الشهر.

وذلك لمعرفة الترتيب النهائي، وهل يستطيع الهلال استكمال سلسلة الانتصارات، ام الوحدة قادر على إعاقة تلك السلسلة وتحقيق الفوز في الجولة الرابعة.

كيفية حجز تذاكر مباراة الهلال عبر منصة الهلال

من الآن يمكنك حجز التذاكر من خلال منصة الهلال عبر الإنترنت، وإليكم الخطوات:

بعد أن استطعت الدخول إلى منصة مكاني، اضغط على الهلال تكت.

ثم تختار المباراة التي تريد أن تحضرها في الاستاد وهي مباراة الهلال مع نادي الوحدة في دوري روشين.