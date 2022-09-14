نعرض لكم زوارنا أهم وأحدث تفاصيل خبر epedu.gov.iq الان الكشف عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور الاول عبر موقع وزارة التربية والتعليم العراقية في المقال التالي

عمر شويل - جدة الكشف عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور الاول الان ننقلها ونوافيكم بها وذلك بالنسبة لطلاب الفرع الأدبي وكذلك الاحيائي فى ظل ارتفاع عوامل البحث على جوجل حاجز كبير من أجل الاستعلام عن تلك النتائج التي بالاسم الرباعي ورقمك الامتحاني فقط سيتمكن كل الطلبة من الحصول عليها عبر موقع الوزارة الرسمي

الكشف عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي 2022 الدور الاول

ابناء محافظة كربلاء وصلاح الدين وبغداد ونينوى والانبار والكرخ الاولى والثانية والثالثة وكذلك محافظة البصرة يباشرون حالياً لبحث عن نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي فى العراق التي يتم البدء فى اعلانها على مستوي المحافظات التي انتهت فيها وزارة التربية والتعليم العراقية من عمليات رصد طلبات المتقدمين على الاعتراضات، حيث من المنزل وبمنتهي السهولة بامكانكم اجراء الاستعلام عن تلك النتائج على نحو خطوات نستعرضها ونوافيكم بها عبر موقعكم الاخباري ثقفني نيوز الاخباري

خطوات استعلام عن نتائج اعتراضات السادس الاعدادي الدور الاول

تعمل حتي الان وزارة التربية والتعليم العراقية على البدء فى أعمال نشر نتائج اعتراضات الطلاب فى الصف السادس الاعدادي الكترونياً من خلال موقع وزارة التربية والتعليم العراقية وذلك على الشكل الذي جاء على النحو التالي:-

في الخطوة الأولي:- يبدأ الطالب على فتح موقع وزارة التربية والتعليم العراقي

فى الخطوة الثانية:- سيظهر أمامك كود مرئي عليك ادخاله فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الثالثة:- ابدء فى ادخال اسمك الرباعي فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الرابعة:- يقوم الطالب على ادخال رقمه الامتحاني فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة الخامسة:- ابدء فى تحديد المحافظة التابع اليها فى الخانة المخصصة لها

فى الخطوة السادسة:- ابدأ فى تحديد الشعبة ان كنت من طلاب الشعبة الادبية او العلمية

فى الخطوة الاخيرة:- قم بالنقر على ايقونة عرض النتائج لتكون على الفور أمامكم النتائج معلنة بنجاح

على ان يصبح مشاركتنا فى صندوق التعليقات التي بالاسفل الان بالبيانات التي جاءت مطلوبة للاستعلام عن تلك النتائج وذلك حتى نساعدكم على الفور على الحصول عليها فور ان يتم ظهورها على مستوى المحافظة التابعة لك، حيث ستتواصل وزارة التربية والتعليم العراقية فى عمليات اعلان ظهور نتائج اعتراضات الصف السادس الاعدادي فى العراق على مدار الساعة وذلك للاجل البدء بعد اعلان ظهور تلك النتائج على عقد اختبارات الصف السادس الاعدادي الدور الثاني فى العراق على مستوي جميع المحافظات العراقية والتي ستعقد بداية من يوم الاربعاء المقبل الموافق اليوم الواحد والعشرون من سبتمبر المقبل